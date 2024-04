La curiosa relación de la depresión con la temperatura corporal según la ciencia

La depresión es el problema de salud mental más común en nuestro país, le siguen la ansiedad y el estrés. Según la OMS, la salud mental es un derecho humano básico del que todas las personas deben disponer; esto incluye el derecho a ser protegido de determinados riesgos que pueden llevarnos a padecer problemas mentales, y disponer de una atención sanitaria digna y de calidad. Investigaciones recientes han descubierto una relación significativa entre la depresión y la temperatura corporal.

¿Cómo detectar a tiempo la depresión?

La depresión tiene diferentes grados e inicialmente los síntomas que la caracterizan pueden pasar desapercibidos. Se trata de un trastorno emocional, que afecta a millones de personas en todo el mundo, e implica un sentimiento de tristeza incesante y una pérdida de interés por personas y actividades por las que anteriormente se sentía una inclinación positiva. El principal indicativo del trastorno depresivo es que los síntomas que lo caracterizan se prolongan en el tiempo. Entre la sintomatología destaca: la tristeza generalizada, irritabilidad, alteraciones del sueño, ansiedad, sensación de culpa, pensamientos intrusivos, migrañas y dificultad para pensar y tomar decisiones.

Pedir ayuda y tener una buena comunicación con nuestro entorno cercano puede ser determinante para frenar los síntomas de la depresión y evitar que este trastorno mental aumente su gravedad.

La temperatura corporal en personas depresivas

Un estudio reciente realizado por expertos de la Universidad de California en San Francisco, en EEUU ha hallado resultados importantes respecto a la relación que tiene la temperatura corporal con el trastorno de depresión. La investigación recibe el nombre de TemPredict, y duró siete meses. En ella participaron 20.800 personas procedentes de más de cien países diferentes. Tanto los resultados como el proceso han sido publicados en la prestigiosa revista científica Scientific Reports, y han permitido barajar nuevas opciones de tratamiento para las personas con depresión.

Las mujeres con ánimo depresivo suelen hablar de manera más monótona a sus hijos. PEXELS

Inicialmente esta investigación tenía el objetivo principal de evaluar si el seguimiento de la temperatura corporal era útil a la hora de detectar la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, ya que se empezó a llevar a cabo este estudio durante la pandemia del Covid-19. Durante el tiempo que duró el estudio a los participantes se les midió la temperatura corporal diariamente, y se les sometió a un sondeo mensual en el que se evaluaban los posibles síntomas depresivos.

La investigación reveló un dato muy valioso, las personas con depresión tienen una temperatura corporal más alta y agravan sus síntomas, en comparación con aquellas que no padecen este trastorno mental . Lo que no quiere decir que la depresión eleve la temperatura corporal, o que estar expuestos a temperaturas más altas cause depresión. Se necesita indagar más, pero todo apunta a que mantenerse fresco ser muy positivo a la hora de combatir la sintomatología de la depresión.

Por otro lado, se descubrió que las personas con depresión más grave tenían generalmente una temperatura corporal inalterable. Se estima que aproximadamente el 5% de la población mundial padece depresión, por lo que es necesario invertir más en investigaciones de este tipo, que clarifiquen aspectos desconocidos sobre la depresión y den lugar a nuevas posibilidades de tratamiento, ya que la depresión supone un verdadero problema de salud pública.

Referencias

Elevated body temperature is associated with depressive symptoms: results from the TemPredict Study (2024) https://www.nature.com/articles/s41598-024-51567-w

¿A cuántas personas afectan la depresión, el estrés y la ansiedad? SALUD MENTAL (2023) https://es.statista.com/grafico/25428/encuestados-que-afirman-haber-tenido-problemas-de-salud-mental-en-los-ultimos-12-meses/

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.