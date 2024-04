Vetusta Morla se toma un "descanso" en la música de dos años: "Necesitamos apartarnos para fortalecernos"

Vestusta Morla se toma un "descanso" hasta 2026. Así lo ha anunciado la banda de indie rock procedente de Tres Cantos (Madrid) a través de un comunicado en sus redes sociales, donde apuntan que quieren probar, durante un tiempo, a "vivir fuera de la órbita" del grupo.

"Llevamos muchos años seguidos a un ritmo vertiginoso. Componiendo, grabando, girando, haciendo promo y volviendo a empezar. Mirando por la ventanilla constantemente, sosteniendo la presión de estar ahí", detallan en la carta, donde aseguran que es una decisión que tomaron los seis miembros del grupo en "el tramo final de la gira de Cable a Tierra".

Consideran que es "un privilegio" estar donde están y que "son conscientes" de ello, pero que "el nivel de exigencia musical y extra musical es, en ocasiones, enfermizo". "Necesitamos apartarnos para fortalecernos; es una cuestión de salud".

Asimismo, aseguran que esta decisión les ha pillado "rodeados de canciones nuevas", ya que el próximo mes de mayo van a publicar su nuevo disco, Figurantes, el cual presentarán en los compromisos que ya tenían fijados, pero del que no habrá "ni videoclips, ni exclusivas".

"No habrá gira de dos años como solemos hacer, no habrá grandes espacios ni conciertos de Navidad. Aprovecharemos los compromisos que ya teníamos cerrados para presentarlo como se merece", recalcan. Estas citas empezarán en mayo y concluirán en septiembre "con las fechas ya programadas y quizás algún detalle más", puntualizando que solamente darán conciertos en España: "No habrá shows en el resto de Europa ni en América".

"Si todo va bien, volveremos a juntarnos en 2026", vaticinan en el final de su comunicado. "Hasta entonces, veremos la acción desde otros lugares, empujaremos en otros proyectos, dedicaremos el tiempo a disfrutar y cuidar de nuestra gente, poner más lavadoras", bromean en el escrito. "En definitiva, vivir y disfrutar de la vida", es la frase con la que concluye el mensaje.

La carta cuenta ya con más de 91.000 reproducciones en la red social X, conocida antiguamente como Twitter, y cientos de comentarios al respecto por parte de sus fans, en los que muestran la decisión del grupo. "Gracias por estos pequeños regalos", "Hay que descansar para volver más fuertes", o "Sois y seréis únicos", son algunos de ellos.