Sospechas de trato de favor a Daniel Sancho en el tribunal: "Hay personas cercanas a la defensa con influencia en la corte"

El aplazamiento de la declaración de Daniel Sancho, prevista para este jueves, por un problema con el aire acondicionado no ha sentado bien entre algunos de los presentes en la sala, que empiezan a hablar de cierta parcialidad del tribunal en favor del acusado. Fuentes cercanas al caso refieren a este periódico que "hay personas del tribunal cercanas a la defensa de Daniel Sancho y con influencia en la corte".

En ese sentido, consideran "excepcional" que este jueves se modificara el orden previsto de los testigos a declarar, en el que Daniel Sancho figuraba en primer lugar, para dar paso al testimonio de dos policías propuestos por la defensa, y "aún más extraño" que finalmente el tribunal aplazara la declaración del acusado hasta la semana que viene por un problema con el aire acondicionado.

Las citadas fuentes creen que Sancho "no ha querido declarar porque quiere escuchar primero lo que dicen los testigos" y que el tribunal ha accedido a esa petición. "Le han cambiado el traductor del inglés al español y le han puesto a uno de su confianza. Ahora ocurre lo del aire acondicionado, casualmente cuando los abogados españoles de la familia Arrieta se encuentran en Koh Samui", dicen, recordando que el letrado español y portavoz de los Arrieta, Juango Ospina, declaró este jueves sin aire acondicionado en la sala.

También consideran que "llama poderosamente la atención que el vicecónsul de la embajada española esté alojado en un hotel para acompañar a Sancho en todas las sesiones del juicio, junto a otra traductora de la embajada". Se preguntan "si los miembros consulares están para acompañar a un acusado de asesinato".

No obstante, lo que más ha sorprendido es el cambio de postura del fiscal del caso, Jeerawat Sawatdichai, que este miércoles puso en duda que pueda demostrarse la premeditación en el asesinato de Edwin Arrieta. "Curiosamente, el fiscal del caso ha pasado de defender el asesinato premeditado a afirmar off the record que no ve tanto la premeditación", dicen.

También creen que Daniel está disfrutando de ciertos privilegios en prisión: "Se supone que está en la enfermería porque tiene problemas en la espalda, pero practica Muay thai todos los días".

Preguntado por estas suspicacias, el abogado español de los Arrieta, Juango Ospina, coincide en que "están pasando cosas muy extrañas y siempre a favor de Daniel Sancho" en este juicio, y recuerda que la policía "dio este miércoles una rueda de prensa en Koh Phangan para ratificar que han hecho un buen trabajo y para reiterar que hubo premeditación" en el asesinato de Edwin. "Es raro que en mitad de un juicio tengan que hacer esa rueda de prensa", concluye el letrado.

La premeditación, clave en el juicio

Si hubo o no premeditación en el presunto asesinato de Edwin Arrieta es la piedra angular en torno a la que gira el proceso judicial y la suerte de Daniel Sancho. El código penal tailandés contempla la pena de muerte en los casos de asesinato con premeditación, una postura que han defendido tanto la fiscalía como la coacusación, a pesar de que el fiscal Sawatdichai expresara este miércoles sus dudas al respecto.

La defensa de Sancho arguye en el juicio que fue un homicidio cometido en defensa propia después de una pelea entre ambos, una hipótesis que en caso de ser aceptada por el tribunal permitiría al acusado esquivar la pena de muerte, ya que la máxima condena prevista en la legislación tailandesa es la cadena perpetua.

Los abogados españoles de la familia Sancho confían en poder demostrar que no hubo premeditación y en que el acusado sea condenado a una pena de cárcel, lo que permitiría en un futuro solicitar su extradición a España para que terminara de cumplir la condena en nuestro país.