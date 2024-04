El abogado de los Arrieta explica al tribunal la "situación de pobreza" que sufre la familia y una letrada abandona la sala entre lágrimas

El abogado español Juango Ospina ha sido el único testigo que ha declarado este miércoles en el tribunal de Koh Samui que juzga a Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. Como portavoz de la familia del cirujano colombiano, el letrado ha expuesto ante los magistrados la "situación de pobreza" que atraviesan los familiares de la víctima a raíz de la muerte de Edwin y ha justificado la indemnización que exigen a Sancho.

Ospina ha aportado "documentos médicos que acreditan que los padres están sufriendo depresión, ansiedad, pesadillas nocturnas y tomando tratamiento para superar la muerte de su hijo", según ha explicado a la salida del tribunal. Ha incidido, además, en que los padres "no consiguen superar lo ocurrido" y en que "no son conscientes de todos los detalles" del crimen debido a su frágil situación psicológica. El relato ha sido por momentos tan emotivo que una letrada tailandesa ha tenido que abandonar la sala entre lágrimas.

De hecho, Daniel no ha formulado ninguna pregunta al testigo, al contrario de lo que suele ser habitual, ya que siempre lanza alguna pregunta a los testigos con el permiso de los magistrados. Fuentes presentes en la sala han explicado a este periódico que Daniel ha estado "más serio y callado" que en anteriores jornadas durante toda la declaración.

El abogado también ha defendido la indemnización de 410.000 euros que exigen a Daniel Sancho, que se justifica en los ingresos que tenía Edwin antes de muerte y en que el cirujano era el sostén económico de toda la familia, argumentos que ha acompañado de documentos en poder del tribunal. "Los padres no tienen dinero ni para ir al supermercado ni para medicinas", ha dicho. También ha detallado que aunque los letrados tailandeses han exigido una indemnización formal de 30 millones de bahts (unos 750.000 euros), se trata de un "tope máximo" y "la familia está más que satisfecha" con la cantidad de 410.000 euros que su despacho ha calculado.

No obstante, el abogado tailandés de Daniel Sancho, Apichart Srinual, ha asegurado que "nada puede probar los ingresos reales de Edwin Arrieta", a pesar de los documentos presentados por la coacusación. "Nada puede probar los ingresos de Edwin ni la cantidad real que pagaba mensualmente a su familia", ha dicho Srinual tras la vista de este miércoles. Y ha rechazado el pago de la indemnización exigida por la acusación: "Depende del criterio del tribunal valorar el coste real de los daños, no quiere decir que si solicitaron 30 millones (de bahts), el tribunal ordenará pagar dicha cantidad". También ha incidido en que "no hay negociación sobre la evaluación de los daños causados que requirieron" desde la coacusación.

En la misma línea, el padre del acusado, el actor Rodolfo Sancho, ha cerrado la puerta a una negociación sobre la indemnización. "Por supuesto que no" ha dicho ante los periodistas a las puertas del tribunal, cuando le han preguntado si había habido algún tipo de negociación al respecto. En cualquier caso, Ospina ha adelantado que prevé "un cobro imposible" dada la situación de "insolvencia" del acusado.

Esperando la declaración de Daniel Sancho

Con la declaración de Ospina, el tribunal de Koh Samui ha dado por concluida la fase de declaración de los testigos de la fiscalía en un juicio que arrancó el pasado 9 de abril y que se celebra a puerta cerrada para los medios de comunicación. A partir de este jueves comenzarán a declarar los testigos de la defensa, empezando por el propio Daniel Sancho, cuya declaración podría ocupar toda la jornada. El siguiente en declarar será su padre, Rodolfo.

El abogado de los Arrieta, Juango Ospina, ha explicado a este periódico que este jueves esperan una jornada "dura" para la familia de la víctima: "Esperamos que Daniel se va a ratificar en su teoría de la legítima defensa y, ojalá me equivoque, pero estamos convencidos de que va a intentar desacreditar el honor de Edwin. Estoy convencido de que se van a decir cosas que van a rozar la falta de verdad o que no se van a poder demostrar. Se van a escuchar cosas duras y posiblemente va a ser un día difícil para la familia Arrieta".

Desde la coacusación también preparan el interrogatorio a Sancho y Ospina ha adelantado que harán hincapié "en sus primeras declaraciones (en las que confesó el crimen) y en por qué cambió de versión". También preguntarán a Daniel por detalles muy específicos, entre ellos "cómo agredió a la víctima en la cabeza, por qué no hizo el check-in en el hotel, o por qué le dijo a Darling (hermana de Edwin) que se habían drogado".