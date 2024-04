Concepción Cascajosa anuncia que ha renunciado a militar en el PSOE y evita hablar sobre el fichaje de Broncano

Concepción Cascajosa, la recientemente nombrada presidenta interina de RTVE, comparecía este jueves por primera vez en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades, donde los diputados le preguntaban por diversas cuestiones del ente público, con muchas referencias al fichaje de Broncano y La Resistencia, que llevó al Consejo de Administración a una crisis que acabó con tres destituciones y el nombramiento de la propia Cascajosa.

Respondiendo a decenas de preguntas afirmaba, por ejemplo que no está "de acuerdo con la marcha de José Pablo Lopez [ex director de Contenidos Generales] y Alfonso Morales [secretario general del ente], desde aquí les quiero agradecer la labor que han realizado". Ambos fueron 'víctimas' del convulso consejo de administración en el que también fue destituida la anterior presidenta interina, Elena Sánchez, todo por la división de opiniones sobre el fichaje de David Broncano y La Resistencia.

Manuel Mariscal, de Vox, le preguntaba fuera de la agenda si tenía previsto volver a nombrar a José Pablo López, pero Cascajosa no respondió.

"Urge la renovación del Consejo de Administración y el fin de la interinidad de la presidencia, les insto a poner en marcha este proceso para lograr la estabilidad que RTVE necesita", les decía a los diputados, pues varios de los Consejeros de RTVE han superado el tiempo de mandato, que se ha prorrogado porque para su renovación hace falta llevar el asunto al Congreso, algo que no ha ocurrido.

"He renunciado a mi afiliación al partido socialista, me di de baja nada más ser elegida, porque no quiero que esa afiliación se use como arma de ataque a mi labor al frente de esta empresa", decía Cascajosa, mostrando su carta de renuncia. Cascajosa fue nombrada consejera a propuesta del PSOE, al igual que hay consejeros propuestos por el PP, PNV, PP y Podemos.

Era Vox, a través de Carina Mejías, el Grupo Parlamentario que más atacaba a la reciente aprobación del fichaje de Broncano y La Resistencia, algo sobre lo que la presidente interina estuvo a favor y fue una de sus principales defensoras.

Broncano, según Vox ,va a "colocarse como alguien complaciente y servil al gobierno de Sánchez" y preguntaban "cómo van a pagar los contratos millonarios de humoristas que se van a poner al servicio del Gobierno".

Cascajosa optó por "no contestar a cuestiones hirientes o falsas" y defendió el uso y el control del dinero público y que RTVE ha tenido en los últimos años menos presupuesto del necesario, a pesar de las ampliaciones solicitadas para la cobertura de los JJ OO y la próxima Eurocopa.

El asunto de La Resistencia y Broncano y su llegada a La 1 con un contrato por dos años y 28 millones de euros, debía volver a salir de la mano de Vicent Manuel Sarriá, del Grupo Socialista, que tenía previsto preguntar a la presidenta interina por el impacto que tendrá en términos de programación y audiencia el recién aprobado contrato con David Broncano. Esa pregunta fue retirada por el diputado socialista y no se formuló.

Sobre las destituciones y luchas de poder en el seno del Consejo de Administración, Cascajosa reconocía que fue "una crisis", pero "una crisis puntual y no estructural". La presidenta interina culpaba a los medios de comunicación que cubrieron el asunto de "transmitir la idea de que la situación era preocupante", aunque reconoció la "tensión generada esos días", en parte provocada por las "filtraciones en directo de las cesiones que se iban produciendo".

Eduardo Carazo, del Grupo Popular, era uno de los más críticos con el fichaje de Broncano y La Resistencia, hecha, a su parecer, "para competir con El Hormiguero, que es molesto para el Gobierno".

Ese fichaje se hizo con "condiciones leoninas", en lo que Carazo definió como una "cacicada del gobierno", apoyada por "José Pablo López, responsable de repartir millones de dinero público a las productoras amigas".

"¿Qué hay de progresista en destinar 28 millones de dinero público y blindarle el contrato a Broncano, tenga audiencia o no, o en repartir millones en productoras afines con el Gobierno?", se preguntaba el diputado del PP.

Héctor Palencia, del Grupo Popular, preguntaba a Cascajosa por la intromisión del Gobierno en la Corporación RTVE y si había tenido conversaciones con Pedro Sánchez. Así mismo, pedía una valoración sobre el hecho de que La Resistencia vaya a "robar minutos al telediario", cuando tiene "15.000 espectadores en la actual plataforma".

Cascajosa evitaba de nuevo responder de forma directa a las preguntas, asegurando que "RTVE es y debe ser independiente".