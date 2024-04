Barrabés, Hidalgo, Aldama... ¿quién es quién en las investigaciones judiciales que afectan a Begoña Gómez?

La asociación Manos Limpias ha conseguido que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla (Madrid), Juan Carlos Peinado, haya abierto diligencias contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, para investigar si, como denuncia la asociación, ha incurrido en delitos de tráfico de influencias y corrupción privada.

Un caso que la Fiscalía ha pedido archivar y que ha hecho tambalearse el tablero político después de que Sánchez, cansado de lo que considera "ataques", "falsedades" e "informaciones espurias", se plantee dimitir.

Por un lado, Manos Limpias recoge en su denuncia, que está basada mayormente en informaciones de los medios de comunicación, las relaciones laborales que mantuvo Begoña Gómez con Globalia, un holding turístico, durante la pandemia.

Esta compañía es propietaria de Air Europa, una de las aerolíneas rescatadas durante la crisis de la covid-19. Globalia habría patrocinal las actividades de Begoña Gómez como directora del Instituto de Empresa África Center. Javier Hidalgo, CEO del holding presuntamente implicado en la trama Koldo, se reunió con Gómez en los meses más duros de la pandemia antes de que el Ejecutivo rescatara a la aerolínea.

Aunque no figura en la querella de Manos Limpias, la mujer de Sánchez también se habría reunido durante la pandemia con el propio Hidalgo y con Víctor de Aldama, uno de los presuntos comisionistas del caso Koldo, la trama de supuestas mordidas que recibieron algunos intermediarios en la compra de mascarillas durante la pandemia. Ambos, según publicó El Confidencial, le habrían ofrecido diversos negocios a Gómez. No obstante, este es un asunto a cargo de la Audiencia Nacional, que la semana pasada aceptó la petición de la Fiscalía y decidió no citar, al menos por ahora, a la mujer del jefe del Ejecutivo a declarar por el caso.

El otro asunto que sí denuncia Manos Limpias en el Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla (Madrid) habría tenido lugar en julio de 2020, cuando Begoña Gómez habría firmado dos cartas de apoyo a una unión temporal de empresas (UTE) que se había presentado a un concurso público del ente Red.es. El principal accionista de la UTE era el empresario Carlos Barrabés, quien participó en el diseño de un máster de la Universidad Complutense de Madrid dirigido a día de hoy por Gómez.

Llegados a este punto, ¿quiénes son Javier Hidalgo, Víctor de Aldama y Carlos Barrabés?

Javier Hidalgo y su periplo en Globalia

El ex consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo. Europa Press

Javier Hidalgo es hijo del empresario y fundado de Globalia, Juan José Hidalgo. Sus grandes habilidades para los negocios le llevaron a ser nombrado por su padre director general del holding con tan solo 27 años. No obstante, a lo largo de su carrera no ha perdido la oportunidad de impulsar nuevos proyectos en paralelo a su trabajo en Globalia, como por ejemplo Pepephone, en 2007. De hecho, su estancia en el holding han sido, en ocasiones, turbulenta.

Hidalgo ha dimitido de sus respectivas funciones en dos ocasiones, la última en 2021, un año después de la supuesta reunión con Begoña Gómez. Su primera salida de Globalia tuvo lugar en 2013 tras una grave disputa familiar. Juan José Hidalgo lo amenazó con echarlo de la compañía y decidió bajarle el sueldo. Harto, Javier vendió sus acciones a Abel Matutes Prats, hijo del exministro de Asuntos Exteriores Abel Matutes.

Javier Hidalgo se marchó a vivir a California, donde continuó con sus negocios y dando impulso a Pepephone. En 2016, vendió la compañía de telefonía a MásMóvil por más de 150 millones de euros y decidió, tras haberse reconciliado con su padre, volver a Globalia como consejero delegado.

Llegó entonces la pandemia y el abismo en el que se sumergió Air Europa, perteneciente a Globalia. La aerolínea registró unas pérdidas de 500 millones de euros en 2020. Hidalgo encabezó las negociaciones con Iberia para cerrar su venta y consiguió que el Gobierno rescatase la compañía con 475 millones de euros.

Fue en este contexto cuando habría tenido lugar la reunión con la esposa de Pedro Sánchez. Tras dejarlo todo atado, en 2021 volvió a abandonar Globalia para centrarse en otros proyectos empresariales. Este polémico encuentro que denuncia Manos Limpias no es el único asunto en el que está involucrado Hidalgo. Cuando estalló el caso Koldo, se descubrió que Globalia contrató a la empresa de Víctor de Aldama, socio de Koldo García, en septiembre de 2019 como asesor externo. Precisamente, Javier Hidalgo es uno de los citados por el Partido Popular para que comparezca en la comisión de investigación del Senado sobre la supuesta trama.

Víctor de Aldama, cónsul honorario de Georgia

Víctor de Aldama, el supuesto comisionista del caso Koldo. Henar de Pedro Minguela

El supuesto comisionista del caso Koldo atesora hasta cuatros empleos actuales en su currículo. De Aldama, además de ser el presidente del Zamora CF, también es socio fundador de la constructora Obrand, empresario socio en los locales de hostelería Welow & Befour y socio fundador del Grupo Vivir, especializado en inversiones inmobiliarias.

Ha tenido siempre especial predilección por los equipos de fútbol. Al Zamora CF lo salvó de la desaparición tras saldar la deuda del equipo. Antes, había tratado de echarle el guante al Cádiz CF, el Córdoba, el Elche y el Xerez.

FELICIDADES 🎉🎈| Cuando una persona te salva la vida solo puedes darle infinitas gracias por haberlo hecho. Hoy tenemos que darle las gracias felicitando por su cumple a Victor de Aldama, Presidente Ejecutivo del Zamora CF.#FelicidadesVictor #VamosMiZamora pic.twitter.com/3mCfCKJgvL — Zamora CF (@ZCFoficial) July 10, 2019

Entre sus hitos más sorprendentes está el haber sido cónsul honorario de Georgia en Zamora y llegó a deslizar que también lo fue de Oaxaca (México), aunque dicho cargo no figura en el listado consular del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Víctor de Aldama está considerado por las autoridades una de las piezas claves del caso Koldo, que investiga el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Según El Confidencial, Aldama estuvo presente en 2020 en una reunión junto a Javier Hidalgo y Begoña Gómez para proponerle a la mujer de Sánchez diversos negocios.

Entre los proyectos que supuestamente trataron había una app para comprar medicamentos a domicilio y un plan para convertir pueblos abandonados en complejos inmobiliarios.

Carlos Barrabés, emprendedor con 18 años

Carlos Barrabés nació en Benasque (Huesca) en 1970. Como buen pirenaico, comenzó a desarrollar su gen emprendedor abriendo una tienda de material de esquí y de montaña con apenas 18 años. Su intuición hizo que explotase desde su estado más embrionario el comercio electrónico, lo que le permitió ir acumulando capital para impulsar nuevos proyectos.

Carlos Barrabés (izqda.), junto al expresidente de Extremadura José Antonio Monago JUNTA

Hoy está al frente de la sociedad Innova Next, a la que pertenece su empresa Barrabes.BIZ, que factura entre 6 y 14 millones de euros al año. La compañía se dedica a la digitalización de negocios y a la asesoría en la implantación de nuevos métodos de trabajo adaptados a la cultura laboral actual.

Según El Confidencial, Barrabés, que también ha sido citado por el PP en la comisión de investigación del Senado, habría ayudado en 2019 a la esposa de Pedro Sánchez a montar el Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense.

Un año más tarde, en julio de 2020, según publicó hace unas semanas el medio, Begoña Gómez firmó dos cartas de apoyo a la UTE de Carlos Barrabés para hacerse con diversas licitaciones públicas. En total, Barrabés se habría adjudicado 10,2 millones de euros gracias a ellas.