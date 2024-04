El PSOE ha decidido aplazar la comisión prevista para este viernes en la que se debían aprobar las candidaturas de cara a las elecciones europeas, cuya cabeza de lista será, previsiblemente, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Dicha comisión se celebrará el martes, una vez el presidente Pedro Sánchez comunique si sigue o no como jefe del Ejecutivo. El Comité Federal que se celebrará este sábado no ha sufrido cambios más allá de que no podrá aprobar las listas para las elecciones comunitarias del próximo 9 de junio.

Entretanto, el inicio de la campaña electoral en Cataluña también ha estado salpicada por la coyuntura nacional. El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha dicho este jueves que su partido siempre "planta cara" a la ultraderecha y ha asegurado que él nunca se ha planteado abandonar, pese a estar "profundamente enamorado" de su esposa en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.