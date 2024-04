El exdirector de 'Frank de la jungla' explica cómo era trabajar con Frank Cuesta: "Disfrutaba viéndome sufrir"

Frank Cuesta se dio a conocer en televisión por su pasión por los animales, sin embargo, en los últimos años ha sido el protagonista de cientos de titulares por motivos muy diferentes. Desde enfrentamientos con otros creadores de contenido hasta declaraciones de lo más cuestionadas, cada paso que da es analizado al detalle.

Aunque lo cierto es que muchas personas se quedan con los recuerdos que guardan de Frank de la jungla. El programa contaba con miles de seguidores, aunque no solo era famoso por Cuesta, sino por el ya fallecido director y operador de cámara Santiago Trancho.

Ahora, Jorge Luque, quien continuó en este puesto, ha hablado sobre cómo fue trabajar en el programa. De este modo, en el pódcast Azodose ha asegurado que para él fue un "momento de su vida que marcó un antes y un después".

Si bien es cierto que le guarda cierto cariño al programa, no puede negar que había muchos momentos que le sacaban de quicio. Así, una de las cosas que más "odiaba" de su compañero era que nunca le "hiciera caso en nada".

"Yo le decía a Frank de ir por aquí, pero él decía que por allí. Le decía 'no cojas serpientes, no me acerques'. Pero él disfrutaba viéndome sufrir", ha asegurado, recordando diferentes anécdotas. Y es que, por ejemplo, no le dejaba dormir en su misma tienda de campaña cuando le daba "susto" hacerlo solo.

Pero, aun así, ha asegurado que Frank Cuesta tiene "un punto tierno". "Cuando él quiere, lo quieres, cuando no lo quiere, lo quieres matar", ha confesado entre risas en el vídeo, que cuenta ya con más de 213.000 reproducciones en TikTok.