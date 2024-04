Pedro Almodóvar reacciona a la carta de Pedro Sánchez: "Me provocó tal indefensión que me puse a llorar como un niño"

Muchas y muy diversas son las reacciones a la carta que Pedro Sánchez publicó el pasado miércoles en la que anunciaba que iba a reflexionar sobre si merecía la pena seguir siendo presidente del Gobierno después de la denuncia a su mujer, Begoña Gómez. Y la última de ellas ha sido la de Pedro Almodóvar, que asegura que se echó a llorar al enterarse.

Así lo sostiene en su artículo que publica en elDiario.es, donde explica que, tras estar todo el miércoles rodando su nueva película, se fue a descansar por la noche y leyó la noticia: "Me topé de bruces con la carta de Pedro Sánchez en televisión y me eché a llorar. El cansancio me provoca esta hipersensibilidad y me debilita frente a cualquier emoción".

El cineasta defendió que este mensaje del líder del PSOE "no es una sorpresa" para él, pues cree que no hay "ser humano que resista lo que el más resistente de nuestros presidentes ha estado sufriendo en los últimos años".

"No me extrañó que se rompiera y me provocó tal indefensión que me puse a llorar como un niño", consideró. "(Es) un gesto que nos muestra a un hombre brutalmente herido y roto (...) Parece que a Pedro Sánchez no se le reconoce su humanidad, está obligado por su cargo a ser sobrehumano".

El manchego también reflexionó sobre esta "nueva técnica para derribar al adversario político, acosarle mediática y judicialmente hasta quebrarle" y "no soporte más presión", una estrategia al margen de la política "basada en la crueldad y tortura psicológica de la víctima, que se complementa con la tergiversación y manipulación, y que cuenta con la connivencia" del "poder judicial".

"Este momento merece un '¡basta ya!' rotundo, furibundo. Qué es lo próximo que ocurrirá, tanto si dimite Sánchez como si se queda. No quiero ni pensarlo. No puedo. En estos momentos, mi corazón está con el presidente y su familia", concluyó.