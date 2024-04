La joven en la UCI tras beber un café infectado con insectos: "A mi novio le dijeron 'da gracias de que no haya llegado un cadáver"

La joven de 21 años que sufrió una grave reacción alérgica tras beberse un café contaminado con insectos, comprado en una máquina expendedora del aeropuerto de Palma el pasado lunes, ha relatado su dura experiencia desde el hospital donde continúa ingresada.

En declaración al diario Última Hora, la estudiante ha explicado que estaba en clase bebiéndose el café y que "a los diez minutos" empezó a encontrarse mal. "Al llegar a la UCI, a mi novio le dijeron: 'Da gracias de que no haya llegado un cadáver", afirma la joven al citado medio.

La chica, cuya identidad no ha sido relevada, relata que los momentos más duros se produjeron durante el traslado en una UVI móvil al Hospital Sant Joan de Déu Palma: "Fue cuando me puse peor, me empezó a doler la cabeza muy fuerte y empecé a convulsionar", asegura.

El shock anafiláctico que sufrió le ha llevado a estar en la UCI dos días ingresada, hasta el pasado miércoles: "Lo pasé mal, verme sola, con todos esos tubos...". Actualmente sigue ingresada en planta y su estado de salud ha mejorado.

Tras adquirir el café en el aeropuerto balear, en clase -no se especifican más detalles- vio "antenitas y alitas" dentro de su bebida. "Al poco tiempo le dije a mi compañera: 'No veo'", cuenta la víctima, que perdió la conciencia.

El citado medio recoge que el hecho de encontrar insectos en el café de las máquinas expendedoras es algo a los que "la mayoría de trabajadores consultados" está acostumbrado en el aeropuerto. La máquina en cuestión, ubicada en la zona de llegadas, en la planta cero, junto a un control de trabajadores por el que pasan la mayoría de empresas y compañías aéreas, se encuentra precintada.

Los empleados consultados han relatado a Última Hora que incluso han llegado a encontrar cucarachas en las bebidas de las máquinas expendedoras. "Con esas máquinas es normal que haya pasado esto, en las de nuestra sala salían los cafés con cucarachas", afirma un testimonio. Ante tal situación, un grupo de trabajadores, además de alertar sobre la situación, decidió instalar una cafetera propia en el vestuario.

Asimismo, la joven ingresada ha interpuesto una denuncia contra la empresa de la máquina expendedora. Por su parte, la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA) ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ante la investigación en torno a esta intoxicación, al tiempo que ha insistido en que las empresas que dan servicio de 'vending', tanto en entornos cerrados como públicos, "deben cumplir unos parámetros y controles de calidad y seguridad alimentaria, así como análisis exhaustivos de limpieza y mantenimiento en sus máquinas".