Una joven denuncia su experiencia en el metro de Barcelona y causa indignación: "Es obsceno. A mí no me han educado así"

Muchas personas recurren a redes sociales para denunciar situaciones que consideran inaceptables. En el caso de la usuaria de X (anteriormente Twitter) @Esgalera90, la anécdota que ha vivido recientemente en el metro de Barcelona no ha tardado en hacerse viral, causando indignación entre los internautas.

"Es obsceno. A mí no me han educado así". Con estas palabras, la joven introduce el desagradable suceso que, por otra parte, no es la primera vez que le toca vivir. Y es que, acompañando a su texto, la creadora de contenido ha compartido dos imágenes en las que se puede ver que, a pesar de portar un bastón, los asientos grises -los asientos reservados del vagón- que tiene frente a ella permanecen ocupados.

"Voy con bastón. Mi lesión en este brote de esclerosis múltiple es en el cerebelo. Eso quiere decir que se me altera el equilibrio, entre otras cosas", explica la joven durante la cadena de publicaciones. "Ir en metro de pie para mí, equivale a ir en una lancha a 50 nudos", añade antes de ironizar sobre la "incapacidad invisible" que asume que tendrán aquellos que no le cedieron ninguna de las banquetas.

Aunque intenta amoldar sus horarios de uso de transporte público para "no coincidir con máxima afluencia de usuarios", lo cierto es que, a veces, resulta inevitable. "De verdad que sigue sorprendiéndome porque soy tan tonta que pienso que la gente es como yo, que si veo a alguien con bastón le cedo mi asiento. Pero no, oye, todo el mundo con sus ojos pegados en el móvil y de cachondeo", denuncia la joven.

Aun así, hay casos excepciones como el hombre que, cuando ya llevaba seis paradas de pie, ha instado a un grupo de adolescentes para que le cedieran su asiento. "A mí me educaron como a ese señor. Con la sensibilidad y empatía por los necesitados o impedidos. Algún día tendré su valentía para reivindicar un asiento, lo haría por otro, eso sí, pero no por mí. Me cuesta", reconoce, agradeciendo al hombre su labor.

Sin embargo, la internauta ha dado un paso más en su denuncia y ha terminado apelando al perfil oficial de Transportes Metropolitanos de Barcelona, pidiendo una campaña de sensibilización. "Por megafonía, con panfletos… ¿algo? Sé que soléis hacer estas cosas, pero rápido, a la gente se olvida", concluye.