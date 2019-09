María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del Partido Popular, dejó la política el pasado mes de noviembre y ahora ocupa su puesto de abogada del Estado en el Tribunal Supremo. Desde entonces, ha guardado silencio, pero ahora lo rompe en una entrevista que recoge el portal Yo Dona, de El Mundo. En ella, Cospedal cuenta sus peores momentos en primera línea política y cómo ve el panorama actual.

Cospedal admite que ahora "podré decir cosas en las que siempre he creído y con libertad, porque cuando una es secretaria general está enconsertada". Entre otras cosas, afirma que no echa de menos la política y que ha ganado "tiempo para mí, mis amigos y mi familia. Llevaba muchos años sin descansar apenas y he podido reflexionar y ver las cosas con perspectiva. Para ser consciente de lo que hice bien y en lo que me equivoqué".

Sobre esos errores, Cospedal afirma que erró en "muchísimas cosas. En implicarme demasiado, que parece un error en España. En política se castiga, en el mundo privado se premia". Confiesa que "nunca pensé que la política se acabaría transformando en algunas ocasiones en una especie de máquina de destrozar seres humanos, en una trituradora. No debe ser eso. Es malo, porque la gente válida y con vocación no quiere entrar en política" y afirma que a lo largo de su carrera política "me han hecho daño. Me he ido con un sabor distinto al que pensaba, pero afortunadamente el tiempo pone las cosas en su sitio y ahora me encuentro muy bien".

Asegura que si Pablo Casado la llama, ella dirá que no, porque aunque va a seguir militando en el PP, dice que "nunca volveré a la política". Preguntada por su supuesta rivalidad con Soraya Sáenz de Santamaría, Cospedal despeja polémicas: "Que se haya dicho no quiere decir que sea verdad. Se ha escrito mucho en prensa sobre ello porque éramos dos mujeres en cargos de mucha responsabilidad en el Gobierno y en el partido. Si hubiésemos sido hombres no habría pasado". "No he tenido ni mejor ni peor relación con ella que con otros compañeros. Es parte del mito de que las mujeres somos nuestras peores enemigas. Las rivalidades políticas se dan igual en ambos sexos", zanjó.

En cambio, sí que mantiene el contacto con Rajoy: "Hablo con él de vez en cuando y casi siempre de temas personales. Ha tenido una manera de enfocar su salida de la política con un gran señorío". Recuerda que "dimos un paso atrás, porque de pronto España decidió que todos los líderes fueran exultantemente jóvenes e inexpertos. No creo que eso sea necesariamente bueno. La juventud en sí misma no tiene por qué ser una virtud. A los que tienen 40 y 50 años no se les puede tirar por la borda, es un error, pero bueno, eso ha pasado en España".

El nuevo PP

Respecto a la actualidad, cree que la política mejor preparada es Dolors Montserrat, y preguntada si le gusta su sustituta como portavoz del PP en el Congreso (Cayetana Álvarez de Toledo), responde que "a quien le tiene que gustar es a quien la ha elegido, a los militantes del PP y a los cuadros directivos".

Confiesa que dirigentes actuales del partido la han llamado para pedirle consejo y que lo que menos le gusta de la política actual es que "nada sea tratado con auténtica seriedad, que todo sea superficial y se base en un mensaje de 20 segundos, que no tengan importancia los problemas reales de medio recorrido, que nadie mire al futuro sino a la inmediatez. Eso me subleva porque es de una frivolidad sin límites y no es bueno para España".

Cree que "España necesita un gobierno, y si quien ha ganado las elecciones no quiere los apoyos de los que lo llevaron a la presidencia, tiene que explicarlo. Sus aliados naturales se le ofrecen, pero él quiere gobernar como si tuviera mayoría, y para ello pide la abstención de su oposición. No se puede engañar a tus electores todo el tiempo, tiene que decidir", sentencia.

Cospedal no rehúye otros temas de actualidad, como el conflicto en Cataluña ("tengo claro es que la ley tiene que ser igual para todos"), las violaciones múltiples ("he vivido como ministra de Defensa que hablaba de una supuesta manada militar y era mentira. En esos temas hay que ser muy rigurosos porque, si no, las perjudicadas somos las mujeres"), violencia de género ("si uno ve las estadísticas sobre violencia de género hay un porcentaje altísimo de personas que no han sido educadas en España") o la crisis del Open Arms ("lo que no hubiera hecho es decir un día una cosa y al siguiente la contraria. En política de inmigración hay que ser consecuente").