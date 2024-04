La actriz Tiffany Haddish revela que ha sufrido ocho abortos espontáneos debido a la endometriosis

Tiffany Haddish poco a poco ha ido labrándose un hueco en Hollywood y gran parte del extranjero gracias a su humor sin cortapisas, su increíble verborrea y a que suele hablar de absolutamente todo —fue famosa su defensa del guantazo de Will Smith en los Oscar—. Sin embargo, cuando tiene que ponerse sincera y honesta, no tiene ningún problema para ello.

A sus 44 años, la actriz ha compartido una de sus más dolorosas historias en una entrevista que ha concedido a la revista People, dado que se encuentra en plena promoción de sus propias memorias, tituladas I Curse You With Joy [en español, 'Yo te maldigo con diversión'], que llegarán a las librerías norteamericanas en menos de dos semanas.

En el libro, ha explicado la intérprete de cintas como Mansión encantada, El contador de cartas o la próxima entrega de Dos policías rebeldes, una de las grandes revelaciones que hace es la de que ha sufrido hasta ocho abortos espontáneos y que todos ellos tienen la misma razón en común: sufre de endometriosis.

Tiffany, quien ya con anterioridad había hablado de sus problemas de fertilidad, aunque quizá no con tanto nivel de detalle, ha explicado lo difícil que es para ella desde hace años saber que su capacidad para concebir es muy baja, ya que vive con intenso dolor la enfermedad, en la que un tejido similar al que recubre las paredes del útero crece fuera de este.

"Es tan jodidamente devastador", ha declarado la actriz y humorista ganadora de un premio Emmy. "Cada vez que descubro que estoy embarazada, me tengo que decir: 'No bebas, no fumes, no hagas nada'. Porque incluso si realmente no quiero [tener un bebé], trato de darle una oportunidad". Haddish ha explicado que nunca sabe si será la última vez que podrá concebir.

Además, ha añadido que al principio, cuando comenzó a experimentar los tremendos dolores que le producía la endometriosis, fue diagnosticada erróneamente. "Estoy bastante segura de que el demonio existe, porque es llegar mi primer día de período y, pase lo que pase, se pone a trabajar a toda máquina. Siento que mi vida se pone patas arriba. Me pregunto: '¿Me estaré muriendo?'", ha añadido.

Por último, Tiffany ha revelado que actualmente es célibe debido a sus problemas de salud, así como que está tomando medicamentos para aliviar el dolor. En el pasado, ya aseveró que se plantea la adopción por "multitud de buenas razones".