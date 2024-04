Pillan a Gisele Bündchen llorando mientras conducía por culpa de los 'paparazzi': "Me están acosando"

Las primeras noticias que salieron a la luz explicaban que si Gisele Bündchen estaba llorando con las manos al volante y delante de la Policía era porque los agentes habían decidido multar a la supermodelo por haber cometido alguna infracción. Sin embargo, la grabación de la cámara personal de uno de los agentes ha descubierto la verdadera razón: el acoso de los paparazzi.

Bündchen, de 43 años, era cazada esta semana emocionada y a lágrima viva después de ser detenida por los agentes en una zona residencial en Surfside, una pequeña localidad de Florida muy cercana a Miami. Pero, según parece, quien tomó esas imágenes era a su vez el responsable de la desolación de la modelo.

Las imágenes que han salido a la luz de la cámara corporal de los agentes muestran a la socialite brasileña tremendamente nerviosa, a punto de colapsar e intentando explicarle a los agentes su profunda preocupación por llevar un tiempo siendo seguida muy de cerca por fotógrafos que no le dejan en paz.

De hecho, ella misma le afirma al policía que está intentando calmarla, amén de darle una pequeña advertencia, que si estaba conduciendo de manera errática era precisamente porque estaba intentando mantenerse alejada y que los paparazzi perdieran de vista su coche. "Lo que busco es quedarme lejos de ese tipo", dice nada más comenzar, señalando un coche cercano.

"Me están acosando", dice Bündchen, a lo que el agente le recomienda que vaya entonces a Miami Beach —al ser una zona más amplia será más sencillo que los pierda— y que presente una denuncia, dado que en ese momento él poco más puede hacer sin pruebas. "Pero es que hay más. Mira a ese otro tipo", agrega la modelo, que inmediatamente se echa a llorar.

En el momento en que rompen las lágrimas, el agente le pregunta qué le pasa, si bien su intento de consuelo no llega a buen puerto. "Es que estoy tan cansada. Dondequiera que vaya tengo estos malditos tipos detrás de mí. Nada ni nadie me protege. No puedo hacer nada. Yo solamente quiero vivir mi vida", dice entre sollozos Gisele.

Antes de marcharse, el policía le recuerda a Gisele que él no puede evitar que ellos hagan su trabajo, que es hacer fotografías, aunque la supermodelo le responde afirmando que no se deben permitir más sus abusos constantes.