El PSOE aplaza la comisión para aprobar las listas de las europeas a la espera de la decisión de Pedro Sánchez

El PSOE ha decidido aplazar la comisión prevista para este viernes en la que se debían aprobar las candidaturas de cara a las elecciones europeas, cuya cabeza de lista será, previsiblemente, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Según ha adelantado El País, dicha comisión se celebrará el martes, una vez el presidente Pedro Sánchez comunique si sigue o no como jefe del Ejecutivo. El Comité Federal que se celebrará este sábado no ha sufrido cambios más allá de que no podrá aprobar las listas para las elecciones comunitarias del próximo 9 de junio.

Más información en breve