El abogado de Arrieta, sobre el juicio a Daniel Sancho tras volver de Tailandia: "Hemos visto cosas sospechosas que se están investigando"

El abogado español de la familia Arrieta, Juango Ospina, ha regresado este viernes a España tras prestar declaración en Tailandia en el juicio contra Daniel Sancho, que este jueves fue suspendido por un problema con el aire acondicionado y no se reanudará hasta el próximo martes. A su llegada al aeropuerto de Barajas, ha asegurado que vuelve "con alguna incertidumbre sobre algunas cuestiones que hemos observado, que son un tanto sospechosas y que se están investigando".

"Algunas de estas cuestiones ya las hemos denunciado y esperamos que muy pronto podamos hacer públicas las irregularidades que hemos detectado", ha señalado desde la Terminal 4 del aeropuerto madrileño, unas declaraciones en línea con las sospechas de trato de favor a Daniel Sancho que adelantó 20 Minutos.

Ospina ha hecho especial referencia a las declaraciones del fiscal Jeerawat Sawatdichai, que este miércoles sorprendió al poner en duda que pudiera demostrarse la premeditación en el presunto asesinato de Arrieta: "Nos resulta llamativo que se pueda debilitar la teoría del asesinato premeditado cuando no ha habido ningún elemento que apunte a ello. No entendemos muy bien a qué responde ese cambio de postura porque no se fundamenta en ninguna prueba objetiva. La policía refirió en sus informes que fue un asesinato planeado y premeditado y sus tesis no han variado en el juicio".

"Todos los testigos, policías y forenses se están ratificando en lo que ya habían dicho en la fase previa al juicio oral. No hemos encontrado ninguno que haya desmentido o corregido sus tesis y, por lo tanto, como acusación particular seguimos pensando que estamos ante un presunto asesinato con premeditación. Cualquier postura que se aparte de esas conclusiones nos genera un tanto de incertidumbre en estos momentos procesales", ha admitido el letrado.

"La policía concluyó que Daniel Sancho llegó a Tailandia días previos al 2 de agosto para cometer un crimen. Llegó a esa conclusión porque el 1 de agosto compró unos cuchillos y los llevó a la conocida como habitación de la muerte; y el 2 de agosto compró una sierra. Daniel dice que los compró para cocinar, pero nunca se le vio comprando comida", ha relatado Ospina.

"¿A qué se debe ese cambio de postura?", se ha preguntado, en referencia a las declaraciones del fiscal. "No nos gustaría que ese cambio de postura esté motivado por cuestiones ajenas a las pruebas. No vamos a bajar la guardia y vamos a denunciar cualquier anomalía que detectemos en este procedimiento", ha subrayado.

Sobre el hecho de que la declaración de Daniel Sancho, prevista para este jueves, se aplazara a la próxima semana por un problema con el aire acondicionado, el abogado ha dicho que "es parte de esas incertidumbres" que trae de vuelta a España. "Ya no es una, sino varias las cuestiones que nos llaman poderosamente la cuestión y puede que haya consecuencias jurídicas para distintas personas involucradas", ha adelantado.

No obstante, ha indicado que confía "en las leyes tailandesas y en el buen hacer del tribunal" y que espera "una sentencia justa".

Ospina también ha comentado que los padres de Edwin Arrieta se encuentran "en una situación de pobreza absoluta" tras la muerte de su hijo y ha dicho que están sumidos "en una profunda depresión". También ha revelado que al padre "no se le ha comunicado cómo fue realmente la muerte de su hijo" debido a sus problemas de corazón.