'The Economist' califica a Pedro Sánchez como "rey del drama" y ve "plausible" su salto a Europa

Un artículo del diario británico The Economist califica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "rey del drama" después de que anunciase un período de "reflexión" para decidir si abandona el cargo, cree que "quizás realmente considera dimitir" y considera como opción "más plausible" la aspiración a un puesto importante en Bruselas tras las elecciones europeas.

El artículo, titulado ¿Dimitirá de repente el primer ministro de España?, liga la trayectoria del líder del Ejecutivo a los giros inesperados y especula sobre su futuro tras anunciar este miércoles que está sopesando abandonar la presidencia del Gobierno por la "operación de acoso y derribo" contra él y su esposa.

El análisis apunta que Sánchez "conoce el drama" y menciona la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el pasado 23 de julio, tan solo un día después de la derrota en las autonómicas y generales. "Apostarlo todo en su momento más débil podría haber parecido una locura, pero Sánchez tuvo un desempeño superior, reunió una mayoría inestable y regresó como primer ministro", dice el artículo.

Ahora, señala, el "drama" ha vuelto con su decisión "sorprendente" de despejar la agenda pública hasta el próximo lunes para determinar si abandona la presidencia del Gobierno. El diario analiza el trabajo de Begoña Gómez en el IE University y señala que Globalia le regaló a ella y al director del centro billetes para una conferencia en Londres y consideró un patrocinio de 40.000 euros.

Poco después, Air Europa, propiedad de la compañía, fue rescatada por el Gobierno con un préstamo de 475 millones de euros. "No es un mal retorno por el coste de dos billetes de avión, de ser cierto", dice The Economist, que apunta que España también rescató otras aerolíneas y que el IE mantiene que no recibió "ni un céntimo directamente" de Globalia.

Además, apunta que Gómez dirigió un programa de maestría en la Universidad Complutense junto al empresario Carlos Barrabés, quienes formaron una empresa conjunta "pidiendo dinero público" para ayudar a jóvenes desempleados. "La señora Gómez firmó dos breves cartas de apoyo. La empresa conjunta los presentó (junto con docenas más) y ganó su oferta", dice el artículo.

Puesto internacional

Con todo, el diario británico considera que los pilares del caso "parecen endebles hasta ahora" y, por tanto, su posible intención real de marcharse estaría ligada a otras causas. Para el analista, la "más plausible" es la presidencia del Consejo Europeo, ya que "se dice que estará reservado para un político de alto rango de centro izquierda".

Aunque el artículo señala que el favorito es el exprimer ministro portugués Antonio Costa, apunta que Sánchez "proviene de un país más poderoso" y, además, ha generado "muchos respaldos en Bruselas con sus críticas inusualmente duras a la guerra de Israel en Gaza". En su contra, apunta que el año pasado dirigió una "decepcionante" presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

Sin embargo, The Economist también especula sobre que su salida se pueda deber a que puedan surgir "más detalles" sobre los asuntos de su mujer y "él lo sepa"; así como a la "fragilidad" de su coalición de Gobierno, que depende de los independentistas que "ya le han causado interminables dolores de cabeza".

Así, subraya que aprobar los presupuestos será "terriblemente difícil" y Sánchez ya ha pasado por "seis años de duras críticas por parte de la oposición", por lo que "casi cualquier otro trabajo podría parecer más atractivo". En cambio, señala entre las razones para quedarse el "protagonismo" antes de las elecciones catalanas y europeas y "tal vez avergonzar a la oposición". El artículo apunta que "tal vez" una moción de confianza "movilice" a sus seguidores. "Solo el dramático señor Sánchez lo sabe", finaliza.