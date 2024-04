Documento | Consulta la carta que Sánchez ha enviado a la ciudadanía y que pone en duda su continuidad como presidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este miércoles un comunicado en sus redes sociales en el que pone en duda su continuidad en el Gobierno tras conocerse que el Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla ha abierto una investigación contra su esposa, Begoña Gómez, denunciada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada.

En el comunicado, de cuatro páginas, el líder del Ejecutivo señala que necesita "dar una respuesta sosegada" a las informaciones publicadas este miércoles, de ahí que haya compartido esa carta. "Como ya sabrá, y si no le informo, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios", explica.

A renglón seguido, el socialista hace hincapié en que el juez llamará a declarar a los responsables de dos cabeceras digitales. "En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista", apunta y deja claro que su esposa "defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia, como inexistentes".

A su vez, el presidente acusa a Manos Limpias de manipulación. "La denuncia basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referida. Subrayo lo de supuestas informaciones porque, tras su publicación, hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que, sostenemos, son informaciones espurias".

Feijóo y Abascal, "colaboradores"

Sánchez, además, señala a una "estrategia de acoso y derribo" y agrega que no se siente sorprendido por las reacciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, "ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista".

Tras indicar otras acciones "para intentar hacerme desfallecer", Sánchez reconoce no ser un "ingenuo" y que la denuncia a su mujer va contra él. "Soy plenamente consciente de que los ataques que sufro no son a mi persona sino a lo que represento: una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática", afirma.

Tras seguir cargando contra la oposición, el líder socialista, finalmente, se hace una pregunta: "¿Merece la pena todo esto?". Y se contesta. "Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también".

Para acabar, Sánchez dice que tendrá que pensar sobre su permanencia como presidente del Gobierno. "Cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar. El próximo lunes, 29 de abril, compareceré ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión", culmina.