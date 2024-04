Las cuatro opciones de Sánchez a partir del lunes: seguir, dimitir, una cuestión de confianza o anunciar otro adelanto electoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles un periodo de "reflexión" sobre si "merece la pena" continuar en su puesto después de que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas para investigar si su mujer, Begoña Gómez, ha cometido un delito de tráfico de influencias. El plazo que se ha marcado finaliza el próximo lunes, 29 de abril, cuando se abrirán ante Sánchez cuatro opciones que van desde que no ocurra nada hasta poner de nuevo en el horizonte una nueva convocatoria electoral.

¿Qué crees que hará Pedro Sánchez el lunes en su comparecencia tras la carta por sorpresa a la ciudadanía? Seguirá Dimitirá Anunciará una cuestión de confianza Anunciará un adelanto electoral

Seguir

La primera opción que tiene Sánchez es concluir que, a pesar de los que considera ataques de la "extrema derecha" contra su mujer y su vida personal, sí merece la pena seguir siendo presidente del Gobierno. En ese caso, la inédita situación política que ha abierto en la tarde de este miércoles con su "carta a la ciudadanía" quedaría zanjada.

Anunciar una posterior convocatoria de elecciones

En caso de que no fuera así, Sánchez no puede convocar en estos momentos unas elecciones generales, porque aún no ha transcurrido un año desde la última vez que anunció la disolución de las Cortes, el 29 de mayo del año pasado, después de la hecatombe que vivió el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas de la víspera, el 28 de mayo. Por ese motivo y si aun así la decisión que los españoles vuelvan a votar -con él como candidato del PSOE o no-, la opción que tendría sería hacer un anuncio de una convocatoria electoral que, en todo caso, no podría ser efectiva hasta el 30 de mayo, a partir de cuando empezarían a contar los 54 días que deben mediar entre ese momento y la celebración de unas nuevas generales. Sería la tercera vez que Sánchez convoca por adelantado, después de 2019 y 2023.

Dimitir

Sin embargo, el presidente aun tendría otras dos opciones para dejar su cargo sin tener que convocar elecciones y bastaría celebrar una nueva sesión de investidura en el Congreso en función de los resultados de las elecciones del 23 de julio pasado.

La primera sería, simplemente, dimitir. En ese caso, el artículo 101 de la Constitución indica que "el Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno".

Cuestión de confianza

La segunda, plantear una cuestión de confianza para someterse a una votación en el Congreso que le refrendaría en el cargo o todo lo contrario. Según dicta el artículo 112 de la Constitución, "el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general". Tampoco en ese caso sería necesario convocar elecciones en caso de que los diputados votaran a favor de darle la confianza y le retiraran el apoyo mayoritario que le dieron en la última investidura, en noviembre del año pasado.

Según el artículo 112 de la Constitución, "si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99", es decir, poniendo en marcha una nueva ronda de consultas entre el rey con todos los grupos políticos, en orden de representación menor a mayor según las elecciones del 23 de julio del año pasado. Las distintas formaciones podrían presentar a su candidato a la Presidencia del Gobierno de entre sus diputados y Felipe VI designaría para ir a una sesión de investidura a quien considera que tiene más apoyo de acuerdo a sus consultas.

Marchar a Bruselas

Una quinta opción, implícita en la hipótesis de la dimisión, sería que Sánchez dejara la política nacional para dar el salto a la UE. En Bruselas, Comisión Europea, Consejo de la UE y Parlamento Europeo tienen pendientes de renovar sus presidencias tras las elecciones europeas del 9 de junio.

Justo el día en que el PSOE ha anunciado que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, será su candidata a las elecciones al Parlamento Europeo, la incógnita que ha planteado el propio Sánchez sobre su futuro como presidente del Gobierno hacen inevitable especular con la posibilidad de que él también quisiera optar a un puesto en la UE.

La opción más probable sería la presidencia del Consejo Europeo, la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Allí está de salida su actual presidente, el liberal belga Charles Michel, que hace unos meses desató los nervios en las capitales europeas al amagar con dimitir en julio si no se daban prisa para buscarle un sucesor, en cuyo caso el puesto quedaría en manos del húngaro Viktor Orban, cuyo país ocupará la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE en la segunda mitad de este año. Para este puesto se ha hablado del exprimer ministro portugués, António Costa, que dimitió al verse salpicado por error en una investigación anticorrupción en su país de la que fue exonerado. Costa es socialista, como Sánchez, un punto a favor teniendo en cuenta que la presidencia de la Comisión Europea previsiblemente seguirá en manos de los conservadores europeos.

Descartable sería la presidencia del Parlamento Europeo porque para eso Sánchez debería ser elegido antes eurodiputado. En teoría y mientras reflexiona, Sánchez todavía tendría tiempo de incluir su nombre en la lista electoral que quedará aprobada definitivamente el Consejo Federal del PSOE el sábado que viene.

También es altamente improbable que Sánchez pudiera aspirar a la presidencia de la Comisión Europea, el puesto de mayor peso dentro de la UE. Los socialistas europeos ya han designado como candidato al luxemburgués Nicolas Schmit, un político de perfil bajo porque previsiblemente estarían dispuestos a volver a votar a favor de la actual presidenta, la conservadora alemana Úrsula von der Leyen. Además, un hipotético salto de Sánchez a la Comisión Europeo frustraría totalmente que Ribera se convierta en comisaria, el destino final del proceso que empieza ahora como candidata socialista a las elecciones al Parlamento Europeo.