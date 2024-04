Carmen Borrego responde a Gabriela, hija de Edmundo Arrocet: "Me vetó en la comida que conoció a mi madre"

Gabriela Arrocet se sentará este viernes en el plató de De viernes para defender a su padre, Edmundo Arrocet. La exconcursante de Supervivientes ya ha dejado clara la inquina que siente hacia Terelu Campos y Carmen Borrego, y la hija pequeña de María Teresa ha detallado de dónde viene ese rechazo.

Borrego ha contestado al adelanto que ha emitido Así es la vida de la entrevista a la chilena: "Nos ha visto en un plató de televisión, nunca jamás hemos coincidido".

Asimismo, ha respondido a las críticas de Gabriela a que siempre hablen de María Teresa: "Yo seguiré hablando de mi familia cuando quiera y cuando me dé la gana, porque para eso es mi familia".

Sobre si la hija de Arrocet conocía a María Teresa, la colaboradora ha contado: "Mi madre vio una vez a Gabriela, en Chile, cuando estábamos grabando Las Campos".

Así, ha desvelado: "Se organizó una comida en la que nos vetó a mi hermana y a mí, Dijo que no quería conocernos, y fue mi madre. En ese momento se preocupó porque no vio a sus hijas, y fue al hotel a conocernos, pero mi hermana y yo decidimos en ese momento no conocerla"

"Ni soy altanera ni prepotente. No me he sentido jamás más que nadie", ha defendido Carmen Borrego sobre sí misma, ante los calificativos que la hija de Bigote le ha propinado.

Por su parte, Alejandra Rubio ha querido dejar claro que no toda la descendencia de Bigote es igual que Gabriela: "Tiene más hijos y ninguno se ha querido sentar en un plató de televisión, porque ellos sí que nos conocen [...] Hemos cenado, comido y compartido. Han estado en nuestra casa, nos respetan y jamás lo harían"