Carmen Borrego, ofendida por cómo Bigote Arrocet llama a su madre: "Dejemos de nombrarla así, es María teresa Campos"

El pasado fin de semana, Bigote Arrocet se sentó en el plató de ¡De viernes!, desde donde volvió a cargar contra las hermanas Campos e, incluso, contra Alejandra Rubio, a quien hasta ahora había defendido.

Desde el plató de Así es la vida, Carmen Borrego se defendió de los ataques del cómico: "Lo primero es que este señor, cuando falleció mi madre, ya hacía cinco años y medio que no estaba en nuestras vidas. Quiere dar a entender que cuando mi madre tiene un problema de salud, no estamos. La gente se confunde y me parece feo".

Asimismo, la colaboradora aseguró que tenía su "conciencia tranquila" y que había "amado y respetado" a su madre "hasta su último aliento". Este martes, desde el Club Social de Vamos a ver, Borrego ha destacado: "No quiero ni ver las imágenes de la entrevista. No voy a contestar a nada, no tengo nada que temer [...]. Me considero una buena buena madre y una buena hija, por eso no me importa lo que digan los demás".

Acerca de la posibilidad de tomar medidas legales contra Edmundo Arrocet, la colaboradora ha agregado: "Hay que tomar medidas legales cuando tienes ciertas garantías de ganar. De momento, he pedido una rectificación y si no se hace, seguiré los pasos que me indique mi abogada para llegar a buen término".

Finalmente, Carmen ha pedido respeto para su madre, apuntado su deseo de que todos dejen de usar el diminutivo empleado por el humorista: "Dejemos de nombrar a mi madre como 'Teresita' porque mi madre era María Teresa Campos".