Sebastián Yatra y Aitana han lanzado este viernes 26 de abril Akureyri, el nuevo tema en colaboración que podría confirmar los rumores de reconciliación, cinco meses después de anunciar su ruptura.

Tras finalizar su relación Miguel Bernardeau y Aitana, la artista catalana y el colombiano confirmaron su romance. Un año más tarde, la pareja anunció el fin de su relación, pero tres meses después comenzaron los rumores de una posible reconciliación.

En febrero, varias fuentes señalaron que Aitana y Yatra pasaron el día de San Valentín juntos y al mes siguiente volvieron a saltar las alarmas que hicieron pensar que habían retomado su relación. Según informó el creador de contenido Abel Planelles, la pareja fue pillada en su viaje a Islandia, aunque no se pudo confirmar que estuviesen juntos de nuevo.

Pero ese no fue el único destino en el que coincidieron y que hizo levantar sospechas. La triunfita acudió a la Semana de la Moda de París, como mostró ella misma en sus redes sociales, y se especuló que Yatra podría haber estado allí. Además, La Cuernis aseguró que ambos visitaron juntos Disneyland.

Fueron las fotos que publicó la revista Diez Minutos, en las que Aitana y Sebastián Yatra paseaban por Madrid de la mano, las que confirmaban que habían vuelto. Pero ha sido la nueva colaboración de los artistas la que ha despejado todas las dudas.

'Akureyri'

La escapada de Aitana y Sebastián Yatra a Islandia ha servido de inspiración para el nombre del nuevo single de la pareja, que da pistas de esta segunda oportunidad que han dado a su relación.

El país nórdico ha sido también el escenario escogido para el videoclip, con secuencias en la cama, momentos especiales de su escapada e incluso sus primeros besos en público tras la reconciliación. Pero con la letra que han compuesto también hacen un repaso de su historia de amor.

"Quedamos tú y yo mirando el cielo. Esperando una aurora que no llega y qué más da, si estamos tú y yo", expresan la catalana y el colombiano en su nueva canción. "Que no brille el cielo no importa. Tú me alumbras mucho más y esta luz nunca se irá", son otros de los versos del tema.

La pareja también hace referencia a su pasado juntos: "Aunque tuvo un final, al final no fue culpa de nadie. Nunca es culpa de nadie, pero te extrañaré".