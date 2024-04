Aitana y Sebastián Yatra estrenan un disco que lleva el nombre de la ciudad islandesa donde viajaron juntos

Aitana y Sebastián Yatra han dado una gran noticia a sus fans. El próximo viernes 26 de abril lanzarán un nuevo trabajo discográfico que tiene a Islandia como protagonista y quizás es la confirmación final de su reconciliación. La cantante catalana viajó junto a su expareja a la isla a inicios de marzo, el mismo destino donde celebraron el 24 cumpleaños de ella el año pasado.

El nuevo single se llama Akureyri, el nombre de una ciudad islandesa. En el video de promoción, la pareja aparece en un estudio de grabación. Sebastián toca los primeros acordes del tema con la guitarra, Aitana descansa en un sofá sobre sus propios brazos.

“Akureyri con Sebastián Yatra, nueva canción este viernes 26.04”, ha escrito la artista en la publicación, que en solo unos minutos ya acumula miles de ‘me gusta’ y centenares de comentarios: “Lo que nos vamos a emocionar con esto”, “Me va a dar un infarto”, “Esto no me lo esperaba” o “No me lo puedo creer” son algunos de ellos y que demuestran la gran sorpresa que han despertado entre sus seguidores.

Aitana ya daba pistas de este lanzamiento con un vídeo del imponente países del país nórdico y este mensaje: "He decidido volver donde fui muy feliz". Es la tercera colaboración de los artistas después de Corazón sin vida y Las dudas.

El anuncio llega después de que se publicaran unas fotografías en las que aparecían paseando de la mano por las calles de Madrid y que desataron los rumores sobre la reconciliación después de cinco meses separados.

Además de esta esperada colaboración, la catalana acaba de estrenar co notable éxito su primera película Pared con Pared en Netflix, un proyecto en el que también participó su excompañero sentimental, tal y como los espectadores no tardaron en señalar.

Aitana en Los 40 contó que hubo una colaboración de Sebastián Yatra. "La canción (Cuándo será, tema principal de la cinta) era de Sebastián. La empezó Sebastián con Tommy Torres, y yo me metí en esa canción. Es un tema que grabamos los dos, que nunca llegó a salir porque sentíamos que no era el momento. Era una canción tan bonita que yo le pedí a Sebastián si me la podía quedar yo para la película, y le cambiaba toda la letra para que tuviera sentido con Valentina".