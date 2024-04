Un inquilino se 'toma su venganza' con su casero, que le intenta pedir ayuda: "Por eso hay que devolver la fianza"

Aparte de los problemas con los compañeros de piso, las desavenencias con los caseros pueden llegar a ser algunos de los problemas de vivir alquilado.

Prueba de ello fue el caso de Yazid, un joven que ha asegurado que su casero se negó darle su dinero de la fianza. Se desconoce cuáles fueron los términos del contrato o quién fue el que lo incumplió, pero este usuario demostró que el karma había actuado a su favor.

"Por eso siempre hay que devolver la fianza", ha escrito en su cuenta de X, la red social conocida anteriormente como Twitter. Como así se ha podido ver en la imagen que ha compartido, tras el desacuerdo con su casero, ahora este le ha querido pedir un favor.

"Te escribo porque estoy desesperado buscando el contrato de alquiler que firmamos en su día", ha comenzado a explicar el dueño del piso, muy preocupado. "Hacienda me lo ha pedido y me amenaza con multarme con 6.000 euros si no lo presento".

Por eso, ante el miedo a tener que pagar, le ha pedido "por favor" que se lo envíe si puede: "Si no lo tienes, ¿me podrías firmar la copia que te adjunto y remitírmelo por este medio? (...) Me harías un gran favor de verdad".

Sin embargo, como ha querido dejar claro Yazid, no tiene intención de responder al correo. Una actitud que muchos usuarios han aplaudido. La publicación, que cuenta ya con más de 10.000 'me gusta', se ha llenado de comentarios asegurando que eso le pasa por "no respetarle".

"Ay, mira que lo estoy buscando, pero nada, creo que se quedó junto a mi fianza ¿Tú recuerdas dónde está?", o "Si Hacienda lo amenaza es que no ha declarado nunca el alquiler. Ya te digo yo que a mí no me ha pasado nunca, de hecho siempre les he dicho a mis inquilinos que lo declaren y que por lo menos algo de lo que se lleva Hacienda lo reciban ellos", han sido algunos de los mensajes más destacados.