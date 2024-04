La metedura de pata de una jefa al mandarle por error a su trabajadora conversaciones criticándola: "Estoy furiosa, ¿quién se cree?"

Aunque equivocarse de conversación y enviarle mensajes a la persona equivocada puede resultar anecdótico, e incluso gracioso, no le ha sucedido lo mismo a Cala, una usuaria de TikTok.

La joven, claramente alterada, ha contado a través de su perfil el gran error que ha cometido su jefa. Y es que, tras tener una conversación con ella, la mujer quiso comentar la situación sin saber que no estaba enviando los mensajes a quien debería.

"Mi jefa se ha equivocado y me ha enviado capturas de pantalla de nuestra conversación por error poniéndome verde", ha escrito en la publicación. Como así ha explicado, ella trabaja con diferentes clientes para programar contenidos, por lo que cuando uno de ellos le mandó un mensaje a las diez de la noche, ella intentó encontrar una hora mejor para hablar.

Sin embargo, al tener una operación médica esa misma tarde, no podía verle a la hora de comer, cuando el cliente le había pedido una reunión. Así, aunque en un primer momento no parecía haber ningún inconveniente porque se lo enviaría por correo, su jefa estaba cabreada con la situación.

"Estoy flipando", ha comenzado a explicar. "Me envía una captura de pantalla de nuestra conversación, la jefa poniéndome verde. Me lo ha enviado a mí. En el mensaje ponía 'estoy furiosa, ardo de cólera, de plástico me quedo, quién se cree'".

Aunque lo que más le ha llamado la atención es que, al decirle que se había equivocado y se lo había mandado a ella, en lugar de rectificar, la jefa reafirmó sus palabras: "Pues lo que lees. Estoy enfadada, mucho. No me parece que sean formas".

Ante la mala actitud, la tiktoker no dudó en hacerle capturas para enviárselas a su superior, quien no dudó en ponerse de su parte. "Me ha dado la razón y cuando me he vuelto a meter para enseñarle la conversación, había borrado todos los mensajes", ha narrado.

"Me ha dado un ataque de ansiedad. Entre los nervios de la operación de esta tarde, el trabajo acumulado, que lo quiera todo para ya... Y además, es que, honestamente, yo trabajo para la empresa, no para el cliente", ha explicado muy angustiada por toda la situación.

Por eso, ha decido volver a casa y tomarse un "lexatín" para olvidarse "de esa gentuza". Aunque, al final, debido a su operación, ha optado por no tomar la pastilla, ya que no es recomendable antes de someterse a una intervención médica.