La reina Letizia rinde homenaje a los Juegos Olímpicos de Barcelona con su traje

La agenda de compromisos semanal de los reyes de España llega a su fin este viernes con un acto de homenaje muy especial dirigido a los deportistas españoles que participaron en los Juegos Olímpicos de Barcelona y Albertville1992 y en los que el rey, que en aquel entonces era Príncipe de Asturias, fue el abanderado español, quien formó parte del equipo de vela.

"Este evento forma parte de los homenajes que desde la entidad olímpica se comenzaron a hacer en 2010 con motivo del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de Roma 1960", informan desde la Casa Real. Desde entonces, "se ha querido reconocer el esfuerzo, sacrificio y trabajo de todos aquellos que abrieron el camino y que sirvieron de inspiración para las generaciones futuras", añaden.

En el acto de 2024, destaca la presencia de todos los deportistas que compusieron ese histórico Equipo Olímpico Español que conquistó 22 medallas y 41 diplomas. Y, para la ocasión, la reina Letizia ha querido lucir un estilismo a la altura.

El simbólico look de la reina Letizia

La reina Letizia ha confiado en uno de sus colores favoritos, el rojo, para esta ocasión. Se trata de un 'dos piezas' que ha rescatado de su armario y está protagonizado por una americana de corte entallado, con doble botonadura en la parte delantera y triple en los puños, así como por un pantalón a juego de corte recto que favorece muchísimo su silueta.

La ministra de educación, Pilar Alegría, la reina Letizia y el rey Felipe VI llegan al acto conmemorativo de la participación del equipo español en los Juegos Olímpicos de Barcelona y Albertville 92, a 26 de abril de 2024, en Madrid (España). Este evento forma parte de los homenajes que desde la entidad olímpica se comenzaron a hacer en 2010 con motivo del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de Roma 1960. Desde entonces, se ha querido reconocer el esfuerzo, sacrificio y trabajo de todos aquellos que abrieron el camino y que sirvieron de inspiración para las generaciones futuras.REYES;REALEZA;COE;DEPORTE;JUEGOS OLIMPICOS;26 ABRIL 2024Europa Press / Europa Press26/4/2024 Europa Press

Este traje pertenece también a otra de sus firmas de cabecera, Carolina Herrera, concretamente a la coleccón Pre-Fall 2019. Además, Letizia lo ha combinado con un top blanco de cuello redondo y a modo de calzado, ha sorprendido con unos zapatos con tira en el empeine y tacón cuadrado tipo bloque.

Se trata de unos tacones de Patrizia Pepe que también tenía en su zapatero, y que le aportan la comodidad que necesita tras los incidentes recientes por su dolencia en los pies, a causa del neuroma de Mortom.

Los reyes Felipe VI y Letizia presiden el acto conmemorativo de la participación del equipo español en los Juegos Olímpicos de Barcelona y Albertville de 1992 este viernes en la sede del Comité Olímpico Español (COE). Junto a ellos, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría (i) y el presidente del CO, Alejandro Blanco (2d) y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes (3d). EFE/ Borja Sánchez-Trillo EFE

Sin embargo, la elección de este look por parte de doña Letizia, probablemente, no sea casualidad. La reina confía en este color para la celebración y homenaje de muchos eventos relacionados con el deporte español, siendo uno de sus looks más icónicos el que llevó en la celebración del Mundial femenino junto a las campeonas de la selección.

Para ese día histórico, la reina eligió un traje rojo diferente al de hoy, de corte 'oversize', con el que demostraba, con la colorimetría, su orgullo por la victoria de nuestro país.

La selección y la reina Letizia celebran el Mundial. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

GALERÍA | Los looks causales de la reina Letizia

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.