Esperanza para la cura contra el cáncer de piel: Reino Unido prueba la primera vacuna personalizada para combatir melanomas

Los médicos han comenzado a probar la primera vacuna personalizada de ARNm contra uno de los tipos más agresivos de cáncer de piel: el melanoma. Esta nueva inmunoterapia, que se encuentra en la tercera fase de su ensayo clínico, podría prevenir que este tipo de cáncer aparezca nuevamente tras haber sido removido, según indica un comunicado publicado este viernes por la University College London Hospitals NHS Foundation Trust.

Este tratamiento personalizado le ordena al cuerpo que produzca hasta 34 proteínas, las cuales se dirigen a los neoantígenos identificados mediante secuenciación de genes. Los neoantígenos son proteínas que se encuentran solamente en las células cancerosas y de hecho, se cree que estas son los causantes del cáncer. Por este motivo, la terapia individualizada con neoantígenos está diseñada para preparar al sistema inmunológico para atacar las células tumorales de cada paciente.

"La idea detrás de la inmunoterapia es que, al incitar al cuerpo a producir estas proteínas, se prepare al sistema inmunológico para identificar y atacar rápidamente cualquier célula cancerosa que las contenga con el objetivo de prevenir la recurrencia del melanoma", explicó Heather Shaw, coordinadora nacional del ensayo clínico.

En la segunda fase del estudio los investigadores encontraron que este tratamiento redujo casi a la mitad el riesgo de recurrencia del cáncer o de muerte después de tres años. Y, por esta razón, los investigadores consideran que la tercera fase de este ensayo podría confirmar los resultados obtenidos en la segunda. El principal resultado esperado es la supervivencia libre de recurrencia y los secundarios son la supervivencia general y la supervivencia libre de metástasis, informan desde la institución.

Esta prueba ya se está realizando en distintos puntos de Reino Unido y se espera que participen unos 1.089 pacientes de todo el mundo. La tecnología ha sido desarrollada por las farmacéuticas Moderna y MSD. "Gran parte del aprendizaje proviene del desarrollo de la investigación del Covid y ahora está contribuyendo a nuevos tratamientos para pacientes con cáncer", indica el comunicado.

Se trata de un estudio aleatorio, doble ciego y comparado con placebo. Esto significa que los pacientes no saben si se les está suministrando el tratamiento individualizado o si se les está aplicando el tratamiento con Keytruda, el cual se suele administrar después de que se remueve un melanoma en estado avanzado.

Uno de los primeros pacientes en participar en el ensayo es el músico Steve Young, de 52 años, quien fue diagnosticado con un melanoma en estado II que posteriormente le removieron. "Me siento afortunado de ser parte de este ensayo clínico. Por supuesto, no me sentí tan afortunado cuando me diagnosticaron cáncer de piel. De hecho, fue un gran shock, pero ahora que he recibido tratamiento estoy ansioso por asegurarme de que no vuelva a ocurrir. Esta es mi mejor oportunidad para detener el cáncer en seco", afirmó.