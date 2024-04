Justin Gaethje reconoce su error ante Max Holloway: “No era consciente del peligro”

Recuperado del brutal KO que recibió en UFC 300, Justin Gaethje ha compartido algunas reflexiones sobre la pelea. La verdad es que las cosas no salieron como él quería. Perdió la oportunidad de pelear por el cinturón del peso ligero en junio y, además, fue desconectado como nunca antes. Esto ha llevado al estadounidense a repensar su actitud para aquella pelea con Holloway.

Gaethje es conocido por ser un luchador muy agresivo y, sin embargo, en aquella velada parece que no conectó con esa energía. Según lo que ha señalado en medios estadounidenses, durante el campamento de preparación no consiguió encontrar motivos para acabar con el hawaiano. "Nunca ha habido otra pelea en mi carrera en la que me haya sentido así. No es que no quisiera hacerle daño, porque estaba dispuesto a hacerlo, pero no de la misma manera que con los demás", ha reconocido Gaethje.

Parece, por tanto, que Gaethje no se dio cuenta del peligro que le acechaba. Max Holloway es un tipo tremendamente respetuoso y agradable y esto debió confundir al ex "tipo más duro" (BMF). "El error más grande fue no darme cuenta o comprender durante el campamento de preparación el peligro que corría. Si hubiera sido consciente de ese riesgo habría peleado de otra manera", ha revelado Gaethje.

En cuanto a si se arrepiente de haber aceptado el desafío que Holloway le planteó al final de la pelea en medio del octágono, Gaethje cree que eso no fue un error y no se ha arrepentido. "Cuando alguien te reta así, lo primero que pienso es ‘adelante’. No había otra opción. Si alguien me señala así al suelo, retándome, no hay manera de que no acepte ese desafío", ha zanjado el estadounidense.