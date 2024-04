William Levy habla de su separación y del polémico vídeo: "Yo estaba solo en mi casa y Elizabeth y sus primas patearon la puerta"

Tras semanas de rumores, especulaciones y tensión, el actor William Levy se ha abierto en canal en el programa televisivo mexicano Sale el sol. Allí, el protagonista de Café con aroma de mujer ha dicho que no quiere hablar mal de su exmujer, Elizabeth Gutiérrez, pero también ha aclarado detalles, como qué pasó con el vídeo policial sobre la presunta amante que estaba con él en su casa.

"No quiero que, por estar enojado, llegar a hablar mal de la madre de mis hijos. Reconozco haber cometido muchos errores a lo largo de 20 años, pero es una relación de dos, ella también cometió sus errores... Muchas cosas no se han dicho públicamente. Ustedes saben solo una parte. Y ahora solo lo que ella ha dicho", ha comenzado diciendo en el programa.

"Después de un mes y medio, Elizabeth, mi hija Kailey y las primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer dentro. Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo -se justifica-. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara", asegura Levy.

William Levy, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

La información oficial es que la policía llegó a la casa por las denuncias que evidenciaban un empujón de William a su hija, que la derribó al suelo y que su padre niega.

El relato del actor continuó: "Pateó la puerta con sus dos primas, y yo les dije 'no pasan, este es mi cuarto, esta es mi privacidad y no vas a pasar con tus primas. Aquí no pueden pasar, este es mi cuarto, mi privacidad", explica.

Levy no desea dar más detalles de la crisis que ha desembocado en ruptura con Elizabeth Gutiérrez, su expareja y madre de sus dos hijos.

William Levy en la presentación de 'Montecristo'. WIREIMAGE / GETTY IMAGES

"Por mis hijos, porque es la madre de mis hijos, no voy a decir nada y me aguantaré los ataques", comenta Levy.

Elizabeth Gutiérrez, sin embargo, insistía en que lo había dado todo, sin embargo, no había sido suficiente para salvar la pareja. "Siempre he apostado por mi relación. No es un secreto que ha sido el amor de vida", decía Elisabeth en TardeAR.

Elizabeth ahora tendría sus cuentas bancarias bloqueadas, según el periodista de Miami, Álex Rodríguez. Un conflicto que no parece estar cerca de solucionarse y tras el que los hijos de ambos han tomado partido. El hijo mayor ahora vive con su padre y la pequeña, Kailey, junto a su madre.