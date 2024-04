José Ramón García ha visitado Y ahora Sonsoles para abordar la fatídica historia que ha vivido con sus hijos: el hombre ha denunciado que su mujer y su familia han secuestrado a sus dos hijos menores.

García viajó junto a su mujer a México, el país originario de la mujer, tras fallecer la madre de ella, pero en ese viaje un grupo de hombres entró en su alojamiento y se llevó a los niños, mientras que su mujer también desapareció.

Así lo ha contado este viernes en el programa de Antena 3: "Estando allí a principios de marzo ya veía mal ambiente con su familia. Conmigo no tenían mucha relación y no querían relacionarse [...] un mes después nos estábamos preparando para llevar a los niños a jugar y se presentan cuatro o cinco hombres en la casa, que según mi esposa eran los tíos de ella"-

"De repente salgo del baño y no me encuentro ni a mi esposa ni a mis hijos. Me pongo a buscar y no contesta nadie, falta gran parte de la ropa de mis hijos y de mi esposa y toda mi documentación y la de mis hijos"

"Según salí del baño me encontré este panorama: estaba yo solo, sin saber dónde estaban mis hijos y sin noticias de ella", ha insistido el invitado al magacín.

José Ramón ha detallado cómo procedió: "Ese mismo día no denuncié, pero lo que intenté es entablar conversación con la familia de ella según llegaba del trabajo [...] Nadie sabía nada y tampoco facilitaban mucho las cosas. En vez de preocuparse por la desaparición de mis hijos no se paraban a entablar conversación".

Así, se encontró con muchas complicaciones, incluso con las autoridades: "Seguí esperando horas hasta acercarme a la Policía [...] al día siguiente decidí ir a la policía en Tijuana, en México, pero me ponían pegas para todo [...] Me pedían cosas imposibles".

"No me recogieron la denuncia y decidí acudir al consulado español. Me ayudaron muchísimo, y con ellos la Policía ya me recogió la denuncia. Justo al día siguiente se presentó mi esposa. No arrancaba a hablar, y mis hijos no estaban", ha detallado.

La mujer le indicó que estaban en casa de su padre, y cuando fue hacia allí, dos hermanos de su mujer le impidieron el paso. "Estaba extrañado porque no sabía por qué estaban haciendo eso", ha expresado.

Se encontró a sus hijos en una habitación oscura

Finalmente accedió al domicilio, y ya en la casa se encontró a los hijos totalmente a oscuras en una habitación. "Mi hija me la encuentro en estado de pánico, no pestañeaba, y mi hijo se me abrazó en la pierna, pero tenía una herida muy grande en la cara", ha contado.

"Intenté sacarlos de la habitación, los saqué para el salón y mi hija de 7 años estaba como paralizada. Me dijo que quería quedarse allí porque le iban a llevar un muñeco [...] Es muy pequeña y muy manipulable", ha relatado.

"Me dispuse a sacar a mi hijo de la sala a oscuras, y me encuentro el panorama de que estaban mi esposas y sus hermanos en la entrada de la casa y me dijeron que si intentaba salir con mi hijo, me mataban a palos", ha asegurado José Ramón. Antes de salir del domicilio sin sus hijos para que no se complicara la situación, le preguntó a su mujer si estaba segura de lo que estaba haciendo, y ella se lo confirmó.

De esta forma, ha señalado: "Desde ese día no los he visto más. A parte, me han bloqueado las llamadas y las redes sociales". Cuando avisó al consulado inmediatamente, este le alertó: "El consulado me recomendó que saliera inmediatamente de esa zona porque podría estar en peligro mi vida",

Un amigo suyo le acogió en su casa en una ciudad cercana hasta que el consulado le realizó el conocido como salvoconducto para poder volar de vuelta a España. Ahora, José Ramón ha comenzado un proceso judicial. "Se los ha llevado sin estar divorciados y separados y sin consentimiento ninguno", ha expresado.