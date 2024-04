Josefa Marcos fue acusada hace tres años de haber asesinado a su marido, Carlos, quien padecía alzhéimer. Sin embargo, la mujer ha sido absuelta después de que el tribunal haya creído su versión: que tanto ella como el fallecido tenían un plan para morir juntos por cómo afectaba la enfermedad degenerativa al hombre.

Josefa consiguió sobrevivir por la rápida actuación de los servicios de emergencia, mientras que su marido finalmente murió. Sin embargo, una despedida que escribió ella la incriminó como presunta asesina. La mujer se enfrentaba así a 26 años de prisión, pero finalmente ha sido declarada inocente.

Después de su absolución, Josefa ha contado en Y ahora Sonsoles todo lo que ha vivido este tiempo, pero también lo que ocurrió cuando falleció su marido. La mujer ha comenzado expresando cómo se ha sentido durante el proceso judicial: "Ha sido lo más terrible que me había pasado en la vida, junto con la muerte de mi esposo. Me hacía un daño terrible que dijeran que había matado a mi marido, tenía que parar lo que se escribía en los periódicos y se decía en las televisiones".

"La vida sin él para mí no tenía sentido, y si él se marchaba yo me iba con él", ha contado. Y es que después de ser diagnosticado de "posible alzhéimer", Carlos no podía aguantar su deterioro cognitivo, por lo que le mencionó en varias ocasiones a su mujer que no quería seguir viviendo.

Después de varios días más emotivos de la cuenta, la pareja decidió quitarse la vida juntos. "Nos metimos en casa, cogimos los medicamentos [...] nos los repartimos: él se los tomó con un yogur", ha relatado en el magacín de Antena 3.

"Nos acostamos, nos abrazamos y le dije: 'Vamos para un mundo mejor'. Y él me dijo: 'No hay más nada, aquí se acaba todo'. Me puse a llorar y me acordé de los hijos, busqué una fotografía preciosa [...] Por la parte de atrás puse: 'Perdonadme, pero yo no soporto el deterioro por la enfermedad que sufre'. A raíz de ese escrito me culparon de haber matado a mi marido", ha detallado, muy emocionada.

Sonsoles Ónega, muy compungida, ha intentado animar a Josefa: "A pesar de los tres años de sufrimiento, un jurado de personas que sienten han entendido lo que ustedes hablaron".

"Carlos la está cuidando, y ha puesto su grano de arena para que la hayan absuelto", le ha expresado la presentadora. Josefa ha mencionado también a su abogado: "Me defendió lo infinito". Tanto los hijos de Josefa como la familia de su marido la han entendido perfectamente, según han asegurado tanto Ónega como la propia Josefa.