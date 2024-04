Beyoncé le envía flores a un niño de dos años que se hizo viral por decir que era su amigo

Con dos años, la osadía para preguntarle a una madre "Where's Beyoncé?" ["¿Dónde está Beyoncé?"] es mucho mayor. Pero también por ello más tierno, al no comprender que él, viviendo en Filipinas, es complicado y harto improbable que conozca a una superestrella estadounidense. Eso sí, como afirmaba además que eran amigos, Tyler Fábregas no tardó en hacerse viral en TikTok.

El vídeo, grabado por su madre en un centro comercial de Manila mientras comían pizza, mostraba al pequeño Fábregas preguntando dónde se encontraba su amiga Beyoncé, refiriéndose, claro, a la autora de éxitos como Single Ladies, If I Were a Boy o Crazy in Love.

Aunque sorprendida por su pregunta, su madre, Bea Fábregas, pensaba que quería saber más bien quién es Beyoncé, pero Tyler repetía que quería saber dónde estaba, por lo que su madre le respondía: "Beyoncé está en su casa, cariño".

La respuesta no dejaba contento al pequeño, que tras admitir que le gusta su música, quería saber si él podía "visitar" a Beyoncé, algo que su madre le negaba por no conocerla y no vivir en Filipinas. "Pero ella es nuestra amiga", respondía un convencido Tyler, que además acababa el vídeo jugando con sus muñecos mientras sonaba una canción de su "amiga".

El vídeo ha llegado hasta la propia Beyoncé, quien a través de sus representantes le ha hecho llegar a su joven colega un ramo de flores azules y blancas y el peluche de un dinosaurio, algo de lo que la propia Bea ha dado cuenta a través de Instagram.

"¡Para que conste en acta, @Beyoncé y Tyler ya son oficialmente amigos!", ha escrito Fábregas en su última publicación. "Gracias al poder de Internet, Queen B vio el video (¡Que tiene millones de visitas y likes, es una locura!), y ha enviado sus flores azules favoritas, un nuevo mejor amigo animal para Tyler y un mensaje tan dulce que nuestra familia guardará siempre como un tesoro", ha continuado.

Bea Fábregas ha afirmado que la nota que les ha hecho llegar la diva de 42 años estaba dirigida a "mi amigo Tyler" y que dentro decía "Veo tu halo, Tyler", en referencia a uno de sus grandes éxitos, Halo.

Fábregas además también le ha dado las gracias a la publicista de Beyoncé que ha llevado todo el asunto, Yvette Noel-Schure, así como a toda aquella persona que ha visto, comentado, compartido o que le ha dado Me Gusta al vídeo. "Quizá Tyler es muy pequeño para recordar todo esto, pero me servirá para inculcarle siempre a soñar a lo grande y mirar a las estrellas", ha finalizado.