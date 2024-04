Una sociedad misógina, una caza continuada contra mujeres jóvenes y con éxito, un público incapaz de perdonar ningún desliz... Pero el tiempo ha pasado y, algunas, siguen en primera línea. Por eso, una de ellas, Paris Hilton, cree que es el momento de reivindicar aquella época, los años 2000, y utilizar el auge de la nostalgia de tiempos pasados para explicar cómo vivieron de verdad las mujeres celebrties aquella efervescencia de la fama.

La productora que tiene la socialité y empresaria de 43 años, 11:11 Media, ha adquirido los derechos del libro de Sarah Ditum, Toxic: Women, Fame, and the Tabloid 2000s [Toxic: mujeres, fama y la prensa amarilla de los años 2000], que toma su nombre de la canción de Britney Spears y que Hilton pretende convertir en una docuserie.

De hecho, la propia Paris Hilton pretende ser uno de los temas principales de la serie documental, si bien en el libro se analizan de cerca las vidas —y cómo llegaban a la opinión pública a través de periódicos sin consciencia feminista— de otras famosas que estuvieron en el foco mediático: Britney Spears, Lindsay Lohan, Janet Jackson, Amy Winehouse, Kim Kardashian o Jennifer Aniston, entre otras.

Se trata de un libro en el que la autora muestra su disconformidad con la forma en la que la prensa sensacionalista de la mayor parte de la década de los 2000 analizaba y juzgaba sin tener en cuenta la salud mental cada movimiento de las celebrities, ya fuera a través de sus rupturas, de sus problemas judiciales o de sus salidas nocturnas, a veces dando lugar a lo que luego las mismas revistas se referían como juguetes rotos de la industria.

Según Paris Hilton, esta nueva serie le permitirá a ella y a otras celebrities recuperar su propia historia y dar su versión, algo que se les negó la mayoría de las veces, tomando las riendas de su narrativa y confrontando las palabras tóxicas que en su momento se dijeron de ellas. Los ejemplos van desde las adicciones de Lindsay Lohan, la crisis nerviosa de Britney y su posterior tutela o el vídeo sexual de Kim Kardashian.

"Cuando descubrí [el libro] Toxic, me cautivó inmediatamente lo profundas que eran la dedicación, la investigación y la escritura de Sarah. Su trabajo me inspiró a imaginarlo como una docuserie donde podamos proporcionar un altavoz para historias similares de aquellas que tuvimos que sobrevivir a un intenso escrutinio público, y recuperar así su visión de una época de la que no tenían el control", ha dicho Hilton.