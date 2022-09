Tamara Falcó, Anabel Pantoja, Laura Escanes, Shakira... Estas son las rupturas más sonadas de 2022 en España

No está siendo un año para los más románticos. Y asombra un poco -o no tanto- que, justo después de tener que haber pasado un confinamiento y una pandemia juntos, tantas parejas hayan decidido que era el 2022 el año perfecto para poner fin a sus relaciones. Ya fueran por unos motivos o por otros, hayan acabado como buenos amigos o en los juzgados, multitud de parejas de celebrities en España se han dado el último adiós desde el pasado 1 de enero. Y eso que acabamos de alcanzar octubre y aún quedan tres meses muy largos que, si siguen los números, puede acabar con multitud de socialités de nuevo en el mercado de la soltería.

Enero

El año comenzó como un verdadero vendaval. Sonaba Se nos rompió el amor a todas horas entre la jet set. No solo porque el año anterior hubiese acabado con la ruptura entre Lola Mencía e Iván Rubio tras anunciar que se iban a casar, sino porque dicho final entre la exconcursante de Supervivientes y el futbolista solo era el principio de lo que estaba por llegar nada más sonasen las 12 campanadas.

Los primeros fueron Tamara Gorro y Ezequiel Garay, al tercer día del año. "Jamás habría imaginado esto", dijo la influencer, quien perdió siete kilos por el disgusto. Entre continuos guiños que se hacían mutuamente, ella decide abandonar las redes y España. Pero regresa pronto. Lo mismo que con el futbolista: tras hablar de salud mental, depresión y de los abusos que sufrió en la infancia, la pareja anunciaba su reconciliación en junio.

Apenas había pasado una semana cuando un mensaje durísimo en Instagram hacía presagiar lo peor. Y así fue. Mario Casas y Desiré Cordero confirmaban su ruptura poniendo fin a un amor que apenas duró lo que duró el calor: comenzó en el verano de 2021 y para cuando llegaron los Reyes Magos cada uno estaba abriendo los regalos en casa de sus familias.

Y hablando de familias y reyes. El día 24 del primer mes la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin decidían "interrumpir su relación matrimonial de común acuerdo". 25 años de relación con muchas luces y sombras que ha acabado con el exjugador de balonmano con nueva pareja, Ainhoa Armentia, y un divorcio amistoso y sin guerra económica entre quienes fueran los duques de Palma (ahora solo la hermana del rey).

Y ese turbulento enero acabó con un huracán. Solo cuatro meses después de su boda, que había tenido lugar el 1 de octubre de 2021, Anabel Pantoja y Omar Sánchez decidían, de mutuo acuerdo, separarse, no sin que antes no hubiese rumores de crisis desde que se diesen el "sí, quiero". Hoy por hoy no son siquiera amigos pero ambos, eso sí, han rehecho sus vidas: la sobrina de Isabel Pantoja con Yulen Pereira y el surfista con, parece, Marina Ruiz.

Febrero

Un par de parejas finiquitaban su idilio en el segundo mes del año: por un lado, Lucía Sánchez e Isaac Torres decidían poner punto ¿y final? a su idilio poco antes de anunciar que estaban esperando una hija en común, el cual aún no ha nacido pero que ya ha supuesto tanto un intento de reconciliación como disputas por la custodia cuando el bebé llegue.

Y después, aunque llevaban nueve años de amor y cinco de casados, así como un hijo en común, Hugo, Fonsi Nieto y Marta Castro daban a conocer que llevaban desde septiembre viviendo separados. "El amor hacia lo más importante, nuestro hijo, nos mantendrá unidos", aseguraban. El expiloto, eso sí, ya tiene de nuevo el corazón ocupado: por la periodista Maider Barthe.

Pero para el final quedaba otra ruptura inesperada. Tres años juntos -aunque, como ha reconocido más tarde, "no era feliz"- y Vicky Martín Berrocal y Joao Viegas Soares daban por finalizado un amor que han vivido, sobre todo, en Portugal.

Marzo

El tercer mes del año fue en el que se vio el The End a multitud de rupturas que formaban o habían formado parte del mundo de los realities: Ivana Icardi y Hugo Sierra rompían definitivamente tras el nacimiento de su hija Georgia; Bea Retamal y Dani García solo duraban un año juntos y cerraban su canal de MtMad; Cristina Porta y Luca Onestini no acababan nada bien e incluso había acusaciones de maltrato y de mentiras y obsesiones con redes sociales; y Melyssa Pinto y Sergi Castro se dejaban mensajes extraños (más aún viendo ahora la relación de la exconcursante de La isla de las tentaciones con Tom Brusse).

Abril

Abril comenzó como había acabado marzo: con otra cara de Mediaset anunciando los detalles de su ruptura. Fue Marina Ruiz, que se separaba de Hugo Paz. "Todavía estoy flipando", decía. Pero era al final de ese mes cuando de verdad flipaban los mayores seguidores de las influencers españolas: Anna Ferrer e Iván Martín terminaban, que no fracasaban, en su amor, que había durado tres años. Pocos meses después aseguraría que siguen llevándose muy bien.

Junio

Si bien en mayo no se produjo ninguna ruptura, la que nos tenía deparados junio fue todo un boom informativo. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando", eran las palabras de Shakira y Piqué para dar a conocer algo que se venía barruntando pero que ha tenido demasiadas consecuencias, algo normal después de doce años de relación y dos hijos en común, Milan y Sasha, de 9 y 7 años, respectivamente. Hoy en día, mientras el futbolista se divierte con su nueva novia, Clara Chía, por París, la artista colombiana, que será llevada a juicio por seis delitos contra Hacienda, ha roto su silencio. Un divorcio complicadísimo.

También en ese mes, por cierto, Julen y Sandra Pica hablaban por separado para dar a conocer el final de su amor. "No iba a contarlo, pero creo que merecéis una explicación", dijo ella. "Lo único que yo quería era despedirme en persona", dijo él.

Agosto

Tras otro mes en blanco, y menos mal, el verano hizo su agosto. Casi a la vez dos parejas decidieron romper. Primero, Marta López y Rubén Gaha. "No estoy bien", dijo la colaboradora, que se había planteado con el policía no solo la boda sino tener hijos. Luego, por cierto, dejó un mensaje en Instagram hablando de heridas que están por sanar.

A la vez, Elena Tablada y Javier Ungría, después de 6 años de relación. Eso sí, las palabras del empresario, tan machacantes en el mensaje que dio tras darse a conocer la ruptura, daban justo la sensación contraria a la que se proponían: "Estamos en un momento bien, estamos bien, con decisiones que hemos tenido que tomar, pero estamos bien. Estamos todos bien, nos llevamos bien, estamos fenomenal".

Y por último, una separación entre la aristocracia. No hacía ni una semana que habían anunciado su compromiso cuando Esther Doña y Santiago Pedraz terminaban para siempre. O no. A pesar de que la ruptura fue a través del teléfono -no siendo la viuda malagueña del marqués de Griñón la primera a la que han dejado así-, según han publicado, Doña estaría amenazando al juez con demandarle si no vuelve con ella.

Septiembre

Y con septiembre llegó el escándalo. Siete años de relación, memes y burlas en Internet, una gran diferencia de edad, un hijo en común... Laura Escanes y Risto Mejide ponían fin a su amor agradecidos "por el camino andado, porque todo suma: lo bueno, lo malo y lo regular". Y ahora con la influencer de 26 años buscando piso por Madrid y con el publicista y presentador de televisión recibiendo cariñosos mensajes de su ex.

Pero nada se puede comparar a lo que ha sucedido en los últimos días con Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Primero foto en Instagram con el anillo anunciando su compromiso; más tarde se filtra un vídeo del empresario besando a otra mujer; ella se descompone, borra la publicación, se dejan de seguir en redes y rompen; aparece otro vídeo más (y ahora es otra mujer a quien besa Onieva); habla la ya exsuegra de la marquesa después del comunicado de su hijo; y la propia Tamara rompe su silencio y hasta se permite bromear.

Ahora, multitud de famosos apoyan a la ganadora de Masterchef Celebrity y queda por saber si hasta final de año habrá algo mínimamente parecido.