La segunda parte de Cristina de Borbón, rota de amor aterrizó este domingo en Telecinco, donde analizaron el proceso de separación entre la hija del rey emérito Juan Carlos I y su hasta ahora marido, Iñaki Urdangarin.

Después de publicarse las fotos del exdeportista junto a otra mujer, Ainhoa Armentia, su actual pareja, Iñaki y Cristina hicieron público un comunicado en el que anunciaban conjuntamente que ponían fin a su relación, tras 24 años de matrimonio y cuatro hijos en común.

Meses después, parece que ese divorcio está a punto de firmarse, ya que estarían a punto de iniciar los trámites. Según apuntó Paloma García-Pelayo en el especial de Telecinco, "iniciarán los trámites tras el verano. Me dicen que será un divorcio de mutuo acuerdo, si no pasa nada o hay alguna orden que lo cambie".

"Compartirían abogado", desveló. "A Iñaki no le va a faltar nada, pero él ha iniciado el camino con otra mujer y la infanta tiene claro que no quiere nada con él. A la infanta Ainhoa no le importa nada, podría ser cualquier otra mujer, solo le duele la deslealtad", apuntó la periodista, que también habló de cómo está llevando todo este proceso Ainhoa, actual pareja del exduque de Palma.

"Vive con la complejidad de no terminar de salir de un triángulo. Lo que sí me dicen es que la infanta nunca hará nada que haga daño al padre de sus hijos", aseguró García-Pelayo acerca de los datos que le llegaban.

Además, el programa apuntó sobre el proceso de divorcio que, "según expertos, el proceso judicial sería más económico en España que en Suiza, pero hacerlo en Suiza evitaría filtraciones".

Además, se apuntó que "están casados en separación de bienes, lo que evitaría enfrentamientos económicos".

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, en un funeral en Jaca. L. Z. / HERALDO

Además, tampoco habría problemas con la regulación paterno filial de su hija Irene. "Al ser menor, quedaría en custodia materna, ya que la joven reside con su madre en Suiza".

Por último, y según siempre la misma información, Iñaki "firmaría una cláusula de confidencialidad para evitar que él hiciera públicas informaciones de la familia".