Desiré Cordero confirma su ruptura con Mario Casas

Desiré Cordero ha confirmado a través de Instagram su ruptura con Mario Casas tras cerca de cinco meses de relación. Los rumores perseguían a la modelo y al actor desde la pasada semana, pero todavía no se habían pronunciado.

La joven ha anunciado a través de sus stories que se prepara para vivir una nueva etapa, y, aunque no ha querido desvelar más detalles, sí ha compartido una pista: no está embarazada, pues no ha encontrado a la persona adecuada.

"No estoy esperando un corderito. No es el momento adecuado ni he encontrado al padre aún", se ha sincerado, añadiendo que está "emocionada" pero "feliz", ya que "todo cambio da miedo pero merece la pena".

El pasado 5 de enero, la joven, quien fuera Miss Universo España 2014, desveló su deseo de nuevo año: "Alguien que me quiera y se quede conmigo...". Unas palabras que provocaron un gran revuelo entre los seguidores de la pareja.

Esta confesión se sumó a una broma del intérprete que no sentó nada bien a los seguidores de la modelo. Juan José Ballesta subió los vídeos de felicitación que le habían mandado algunos de sus amigos y, entre ellos, estaba el actor.

En la grabación de Casas este le deseaba unas felices fiestas a su compañero de profesión, a quien le presentó a su "chavala", que, para la sorpresa de muchos, era su perra Cora.