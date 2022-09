Ágatha Ruiz de la Prada, Blas Cantó, Ana Mena... Los famosos se vuelcan en apoyo a Tamara Falcó

La polémica ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva tan solo unas horas después de comprometerse ha llamado la atención de toda la sociedad. Las infidelidades del empresario han dado la vuelta al mundo y ya son cientos los famosos que se han pronunciado mandando su apoyo a la hija de Isabel Preysler.

La marquesa de Griñón sorprendió a todos este martes dando unas sinceras declaraciones sobre su separación que han provocado muchísima admiración. "Yo soy fan de Tamara desde hace mucho. Me encanta. ¡Qué huevos ha tenido! ¡Qué tía tan valiente!", dijo al respecto Ágatha Ruiz de la Prada.

Begoña García Vaquero también ha aplaudido a Tamara por dar la cara. "Me parece estupendo porque no tiene que esconderse de nada. ¿Por qué tiene que estar metida en una habitación o un cuarto? No, no", dejó claro .

El mundo de la música también se ha volcado con ella. Toni Mateo y Juan Carlos Arauzo, componentes del grupo Lérica, han animado a Tamara a "que siga tal como es, que tiene mucha luz". Mientras tanto, Blas Cantó le dijo: "Lo siento muchísimo, le doy todo mi amor, todo mi apoyo. La vida sigue".

"Es una pedazo de tía. La he conocido en El Hormiguero y me parece una tía de 10, de verdad. No puedo decir más, es una pedazo de mujer", afirmó Ana Mena, que se une así a una larga lista de rostros conocidos que están del lado de Tamara Falcó.