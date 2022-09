Raquel Lozano reacciona ante el primer beso entre Omar Sánchez y Marina Ruiz

Telecinco emitió una nueva entrega de Pesadilla en el paraíso este jueves 16 de septiembre, pero en este caso sí contó con una parte de comentario desde plató. Así, se pudo ver el primer beso entre Omar y Marina, y también la reacción de Raquel Lozano, que estaba con el canario hasta que entró en el concurso.

Hecha un mar de dudas y con los sentimientos a flor de piel, la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se armaba de valor e interpretaba una bonita canción dedicada a su compañero: "Prefiero callar a confesar que me haces sentir", cantaba la de Tarragona mirando a los ojos de Omar.

La pareja hablaba sobre todo lo sucedido entre ellos y Marina no pudo evitar terminar entre lágrimas. Muy agobiada, la joven confesó el temor que le producía tener algo con Omar. "Me han hecho mucho daño y no quiero más", ha dicho con la voz entrecortada.

Tras la primera crisis de los granjeros, llegó la reconciliación. Los participantes se tumbaban en la cama de capataz y entre caricias y confidencias llegaba su primer beso. "Ha sido un besito de reconciliación, el primero beso", se reía ella.

En plató, Raquel Lozano veía en pantalla cómo la persona que estaba conociendo antes de dar comienzo el reality se besaba con otra persona. Todas las cámaras apuntaban a su persona al finalizar el vídeo.

Su cara hablaba por sí sola, aunque pronto ha decidido cambiarla y sonreír irónicamente mientras aplaudía como hacía todo el público. Carlos Sobera le preguntaba qué había sentido al ver las imágenes.

“A Marina me la creo perfectamente. Por lo que he visto sí que se puede ilusionar y ha ido muy poco a poco. Lo veo y veo que está sintiendo, lo habrá pasado mal y no quiere equivocarse”, comenzaba.

“Por parte de él… Yo he tenido conversaciones con él y sé que ha preguntado antes por Marina. Quizás lo lleve un poquito preparado. Puede ser que luego estén ahí mucho tiempo y sí que el roce haga el cariño. Pero dudo”, opinaba sobre el papel de Omar.

“Es lo mismo, las mismas palabras. Escucho las mismas palabras, por eso me sorprendo un poco más”, finalizaba.