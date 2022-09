Isaac Torres desvela el motivo de su definitiva ruptura con Lucía Sánchez

Isaac Torres ha desvelado por primera vez el motivo por el que su relación con Lucía Sánchez ha finalizado definitivamente. Tras su última reconciliación, coincidente con la celebración de la gender reveal party (fiesta de revelación de género) de su hija, la pareja comenzó a distanciarse y enzarzarse en público.

La "guerra" entre ambos subió de nivel a tenor de la participación del catalán en un reality colombiano, pero ahora ha sido él mismo quien ha hecho pública la razón por la que la relación con la gaditana hizo aguas.

En el show televisivo de Colombia, Lobo conoció a Leslie Gallardo, su nueva ilusión y la mujer con la que ha tenido unas muestras de cariño, bastante acarameladas, en público.

En unas declaraciones que hizo el barcelonés a la usuaria de Instagram La Cuernis, y que esta ha publicado con su permiso, explica el hecho por el que era inminente acudir a Colombia: "El día antes de volar, renuncié al reality y me fui a Cádiz, pero por contrato no podía echarme para atrás porque sino me demandaban".

"Ella me dijo que si me iba se había terminado. En lugar de ser más empática por la situación, me soltó eso. Además, era trabajo. El día de antes estuvimos hablando y me dijo que como estuviera más de tres días en el reality, se terminaba la relación", explicó el exconcursante de La isla de las tentaciones. "Me dijo que no le escribiera cuando saliera, que ya no tendría nada en España".

El exconcursante de Super Shore quiso zanjar el asunto haciendo una reivindicación a su derecho a trabajar por su cuenta: "No puedo abandonar un reality así, habría una demanda de por medio y mucho dinero que pagar. Además, no tiene por qué exigir nada cuando es un contrato que firmé sin ella y que, además, no deja de ser trabajo".