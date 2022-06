Julen, devastado, cuenta los motivos de su ruptura con Sandra Pica: "Lo único que yo quería era despedirme de ella en persona"

El amor va y viene para los protagonistas del mundo Mtmad. Algunos retoman su relación, como Lucía Sánchez e Isaac Torres, pero para otros, la llama se ha apagado definitivamente, siendo este el caso de Julen de la Guerra y Sandra Pica.

El que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa ha querido contar abiertamente a sus seguidores los motivos de su separación con la exparticipante de La isla de las tentaciones.

"Yo estaba en mi casa y hablamos por teléfono. La noté rara y me sentía pesado porque parecía que cuando la hablaba la estaba molestando", comienza a explicar.

La catalana le confesó que se iba a una fiesta de cumpleaños, y ahí fue cuando el madrileño notó que algo raro pasaba. "No sé que pasaría en ese cumpleaños, porque al día siguiente me llamó llorando y yo no entendía nada", asegura el modelo.

"Ella me decía que yo todo lo había hecho perfecto, y cuando le pregunto que qué pasa me dice: 'no me siento preparada para estar contigo'. Yo estaba solo y no podía hacer nada, así que lo primero que hice fue borrar las fotos, tanto de Instagram y como del móvil", confiesa.

El exconcursante de Secret Story decidió marcharse con su familia a Sevilla para despejarse, y cuando llegó, su abuela le comentó que uno de sus club de fans le había hablado porque Sandra quería ponerse en contacto con él.

"Hablé con ella desde en móvil de mi abuela. Lo primero que me dijo era que quería saber como estaba yo, pero acto seguido, me recriminó que la gente se le estaba echando encima porque había borrado todas las fotos en las que salía con ella", relata el joven.

Con esta llamada, Julen asegura que pensaba que lo iban a arreglar, pero no fue así. "Nunca había notado a Sandra tan fría", son las duras palabras que comparte a sus seguidores sobre la que actualmente es su expareja.

Acto seguido, rompe a llorar y comenta que esa misma noche tocó fondo y la escribió. "Si se acaba, tiene que ser en persona", fue el mensaje que le dejó. "Lo único que yo quería era despedirme", afirma.

Pero esta despedida en persona aún no se ha dado ni parece que vaya a darse, ya que la influencer decidió mandarle un mensaje final, el cual Julen asegura que fue un "copia y pega" que ya estaba preparado.

Por el momento, lo único que quiere es disfrutar del verano con sus amigos y su familia, pero quiere dejarle un último mensaje a Sandra: "Hay que ser claro y valiente y a mí eso no me lo ha demostrado en este último mes. Ella quería estar conmigo por mucho que diga que se lo estaba replanteando".