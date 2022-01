Tras 9 años de matrimonio y 12 de relación, Tamara Gorro y Ezequiel Garay se separan. Así lo ha confirmado la influencer en su Instagram con un vídeo en el que se ha mostrado muy natural y sincera con sus más de dos millones de seguidores.

La modelo de 34 años, que recientemente anunció que se alejaba un poco de las redes sociales debido a sus problemas de salud mental, publicó este lunes un vídeo en el que reveló, con gran tristeza, la decisión que habían tomado el futbolista y ella, padres de dos hijos: Shaila y Antonio.

"Empiezo el 2022 haciendo este vídeo que jamás hubiese deseado grabar y que ni siquiera pude llegar a imaginar", comenzó diciendo. "Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio... Nos vamos a separar, no a divorciar".

De este modo, la extronista de Mujeres y hombres y viceversa explicó que habían decidido "parar el tiempo con la esperanza de volver a recuperar y terminar la vida juntos", como siempre habían querido: "Esto no viene de ahora, viene de hace tiempo. Como todas las parejas, se pasan baches, por eso digo que no somos una pareja perfecta".

"Cuando te estancas, tienes dos opciones: o continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solución; o, como hemos optado nosotros, hay amor y preferimos tomar un descanso con la esperanza de volver a continuar juntos", confesó entre lágrimas.

"Hablo con dolor, hay dolor porque hay amor", aseguró. "Lo digo ahora porque quiero adelantarme a posibles rumores, en el sentido de que llevamos meses viviendo juntos sin ser pareja, pero hay amor, compartimos todos los momentos con los niños. Hay muy buena relación. Pero se van a dar pasos, porque nos vamos a separar, y eso implica que tengamos que estar en diferentes casas".

"No tenemos necesidad de acabar mal, porque hay amor y admiración. A mí se me junta esto con el problema que yo ya tenía", contó, dejando claro que este no era el motivo de sus problemas de salud mental.

"Ezequiel siempre me va a tener a su lado, volvamos a estar juntos o esto sea indefinido. Le quiero, le amo y sé que me quiere y me ama. Por eso tomamos esta decisión, creemos que es la más acertada", continuó Tamara Gorro. "Yo voy a seguir mi vida, no penséis que voy a desaparecer de aquí".

Por su parte, el futbolista de 35 años también publicó un story reaccionando al vídeo de su expareja: "No es un adiós, es un hasta luego. Te amo y pase lo que pase siempre serás el amor de mi vida. Gracias por estos 12 años maravillosos".