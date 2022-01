Tamara Gorro, tras su separación de Ezequiel Garay: "He perdido siete kilos"

Tamara Gorro reapareció este lunes en Instagram para explicar cómo se encuentra tras anunciar la pasada semana su separación de Ezequiel Garay. Ambos llevaban doce años juntos, y, aunque la decisión ha sido de mutuo acuerdo, ha llegado en un momento muy convulso para la influencer, que actualmente recibe tratamiento por sus problemas de salud mental.

"Sé que entendéis que esté desaparecida o, mejor dicho, menos activa. Es normal, estoy un poco en mis horas muy bajitas. Yo siempre digo que todo el mundo tiene momentos buenos y momentos malos, pero joder, cuando vienen los malos parece que vienen todos de golpe. Yo ya he cubierto el cupo del 2022", explicó Gorro, de 34 años, en sus stories de la red social.

La empresaria asegura que avanza positivamente, aunque el camino es complicado: "Cada vez estoy mejor, me estoy adaptando. A la vez me he marcado un objetivo porque yo siempre digo una cosa: nos tenemos que permitir el estar mal. No hay nadie indestructible, y si lo hay que me lo presenten. Pero también tenemos que tener un límite de decir 'hasta aquí y hacia delante".

En estos momentos tan complicados, Gorro, que ha perdido "siete kilos", sigue las recomendaciones de su psiquiatra, que le ha "ajustado" la medicación. "La vida sigue. Hay personas que pierden familiares y tienen que seguir", ha contado a su 'familia virtual', añadiendo que en esta etapa de su vida necesita recibir "mimos" y descansar: "Me voy a dar este margen. Os siento cerca y sigo por aquí".