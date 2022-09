Risto Mejide y Laura Escanes anuncian su separación tras siete años de relación

El presentador Risto Mejide y la modelo Laura Escanes han anunciado este domingo su separación tras más de siete años de relación y una hija en común, Roma. Según ha confirmado la pareja en sus respectivas redes sociales, se trataría de un punto final amistoso y acordado por ambas partes, que han pedido respeto "en estos momentos tan delicados", ha indicado la influencer.

Tanto Mejide como Escanes han publicado dos comunicados distintos con dos imágenes diferentes en blanco y negro, y en los que han tenido palabras de respeto el uno con el otro.

"Gracias, Laura Escanes, por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aun así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida", ha expresado el presentador y también jurado de Got Talent.

Mejide ha hecho un repaso por su relación con Escanes: "Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, solo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular. Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró".

Ahora, tras la separación, el presentador ha dicho que espera que él y Escanes sean "tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos".

Por último, Mejide le ha dado las gracias a Escanes por haberle hecho "papá de Roma". "Eso sí que es un amor 'pa to el rato", ha concluido.

El mensaje de la modelo sigue la misma línea que la de su hasta ahora marido. "Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo", ha escrito Laura Escanes.

La influencer se ha sincerado al indicar que no le gustan las despedidas, pero "tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre".

En su opinión, "el amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creado nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor", ha manifestado Escanes en su post de Instagram.

Por último, Escanes se ha despedido dando las gracias y pidiendo "respeto en estos momentos tan delicados, para nosotros y nuestra familia".

Hace apenas tres semanas, la pareja cerraba su podcast, titulado Cariño, ¿pero qué dices?, con un programa sobre las despedidas en las relaciones.

He de decir que la ruptura no me sorprende mucho porque cuando vi este tiktok me quedé flipando pic.twitter.com/Ur9KbymR6C — henry (@henryhenndrix) September 25, 2022

En un momento dado de la conversación, Escanes hizo un comentario a Risto Mejide que, visto con perspectiva, era revelador. "¿Por qué estás dando por hecho que nos vayamos a separar? No lo entiendo", le dijo a su marido, que confirmó con una de sus frases típicas sobre el tema: "Porque todo lo que empieza, tiene que acabar", zanjaba el presentador.