Risto Mejide y Laura Escanes reflexionan sobre las despedidas en las relaciones: "Hay mucha gente que lo vive como un fracaso"

Tras varios meses de reflexiones de Risto Mejide y Laura Escanes en Cariño, ¿pero qué dices?, el podcast llega a su fin. En el último programa, que es una entrega muy especial, la pareja ha decidido tratar las despedidas y han dado su opinión sobre este proceso tan difícil para muchos.

"No me gustan las despedidas. No quiero pensar en la última vez que vaya a hacer algo, porque me genera un sentimiento de ansiedad que no puedo controlar. Prefiero que no exista un último adiós, porque no creo en las despedidas", ha confesado la joven.

Las sensaciones del presentador, en cambio, son muy diferentes. "Todo lo que tiene un principio, tiene un final, te guste o no te guste", ha asegurado. Además, ha expuesto su teoría: "El primer paso sería acordar el desacuerdo. Estar de acuerdo en que se está en desacuerdo. En que aquello que ha durado hasta entonces ya no tiene sentido que dure más".

El publicista ha asegurado que eso "es muy importante porque hay mucha gente que vive las despedidas como un fracaso". Y no solo esto, también ha apuntado directamente a su mujer: "Tú seguramente también. Hay gente que está en tu vida el tiempo que tiene que estar, te aporta muchísimo y esa etapa tiene un principio y un final, un inicio y un cierre, y no por eso tiene que ser un fracaso. Vivir el final como un fracaso, es el primer fracaso del final".

Durante la conversación, ambos han hecho algunas confesiones íntimos acerca del tema. "No me despedí muy bien", ha afirmado la influencer, haciendo referencia a las rupturas de sus relaciones pasadas. Por su parte, Mejide ha asegurado que siempre ha sido él quien acaba sus relaciones, lo que "es un problema".

Han hablado también sobre la forma de despedirse en una relación. "Yo creo que también la manera de despedirse, o de irse, o de abandonar importa mucho. Igual que, creo que tú lo habías dicho esto muchísimo, que, igual que cuidamos los principios, tenemos que cuidar los finales y las despedidas", ha expresado Laura Escanes.

Al hablar tanto de las despedidas, en un momento dado, la influencer sintió algo sospechoso en Risto. "¿Por qué estás dando por hecho que nos vayamos a separar? No lo entiendo", le dijo a su marido, que confirmó con una de sus frases típicas sobre el tema: "Porque todo lo que empieza, tiene que acabar".