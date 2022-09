Operan por segunda vez al hijo recién nacido de Lucía Villalón y Gonzalo Melero: "Le introdujeron los intestinos en la tripita"

Hace unos días, Lucía Villalón y su chico, el futbolista Gonzalo Melero, daban la bienvenida a su primer hijo, Diego.

Fue la propia periodista la que anunciaba, a través de las redes sociales, que el pequeño había sido sometido a una primera intervención, de la que ya eran conocedores, y que en los siguientes días tendría lugar otra, que ya ha tenido lugar.

La periodista ha subido un vídeo a su perfil de Instagram donde la podemos ver junto al bebé en brazos comentando la última hora de su estado de salud. "Yo, absolutamente agotada... ÉL, absolutamente perfecto... Primera vez en mis brazos... A este campeón le pudieron operar por segunda vez, le introdujeron los intestinos en la tripita... y ahora está peleando para que funcionen", ha escrito Lucía.

Hay que recordar que, cuando anunció su embarazo, Lucía avanzó los problemas del bebé. "Estamos de 14 semanas y le acaban de diagnosticar gastrosquisis, algo de lo que no habíamos oído hablar jamás, pero en lo que nos vamos a hacer expertos!! Al parecer no se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito… hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo; tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea y le tendrán que operar nada más nacer…", contó en su perfil de Instagram.