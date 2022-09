Lucía Villalón da a luz a su primer hijo, operado de urgencia nada más nacer: "Seguimos luchando en la UCI"

Lucía Villalón y Gonzalo Melero se han convertido en padres primerizos de Diego, el bebé que nació el pasado lunes fruto de su relación. Así lo anunció la periodista en su perfil de Instagram, donde dio la bienvenida a su bebé y, de paso, actualizó su estado de salud.

"DIEGO MELERO VILLALÓN 29/08/2022. Bienvenido a este mundo y gracias por convertirnos en las personas más afortunadas que existen!

@gmelero8 SOIS LA SUERTE DE MI VIDA❤️☘️", escribió Lucía junto a la primera fotografía del bebé y su pareja.

"Le operaron el lunes nada más nacer para introducirle la mitad de los intestinos en su pequeño abdomen y está siendo superfuerte ahora aguantando poco a poco como le van introduciendo el resto!! Seguimos luchando en la UCI para estar pronto a tope y esperando la próxima operación" confesó la periodista.

"Está siendo difícil, muy intenso y agotador a la vez que lo mejor que nos ha pasado en esta vida... y no es fácil de gestionar... Sobre todo porque cada minuto del día estamos intentando estar con Diego para darle muchas fuerzas y ayudar en lo que podemos", reconoce la comunicadora.

Hay que recordar que, cuando anunció su embarazo, Lucía avanzó los problemas del bebé. "Estamos de 14 semanas y le acaban de diagnosticar gastrosquisis, algo de lo que no habíamos oído hablar jamás, pero en lo que nos vamos a hacer expertos!! Al parecer no se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito… hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo; tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea y le tendrán que operar nada más nacer…", contó en su perfil de Instagram.