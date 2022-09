La respuesta viral de un bar madrileño al menú de 365 euros de Dabiz Muñoz: "Comer, beber, copa, puro y final de Champions"

A punto de cumplir un año como Mejor Chef del Mundo, Dabiz Muñoz ofreció hace unos días una entrevista que aún trae cola. En ella, el cocinero español habló del precio del menú degustación de DiverXO, que subió hasta los 365 euros en 2022.

"La decisión fue clara: si poniendo este precio en DiverXO no teníamos público, significaba que DiverXO no debía existir como existe en la actualidad, sería un restaurante irreal. Si al final yo tenía que poner el precio en 365 euros y la gente no quería venir es que entonces no había público y habría que cambiarlo, habría que cerrarlo, o habría que darle una vuelta", explicó Muñoz en Madrid Fusión defendiendo la subida precio.

Se trata del menú degustación más caro de España, un precio que, según el chef, no es para ricos tras ser preguntado en Vanity Fair Italia por si alta cocina es una experiencia reservada para ricos. "De ninguna manera. Gastar 365 euros no es una cosa de ricos. Un Ferrari, un hotel de cinco estrellas o un yate sí es para los ricos. Si ahorras parte de tu dinero durante unos meses puedes ir a cualquier restaurante del mundo. De hecho, te diré más: la buena comida es la experiencia de lujo más asequible que puedes tener hoy en día. ¿Sabes cuánto cuesta una entrada para un concierto de Harry Styles? De 300 a 600 euros. ¿Crees que todos los que van a verlo son ricos? Son personas normales que ahorran dinero porque quieren tener esa experiencia. Si vas a ver el Real Madrid - Juventus, una entrada comienza en 250 euros, y el fútbol ciertamente no es cosa de ricos. Son diferentes formas de ver las experiencias", explicó.

Declaraciones que han generado un reguero de reacciones. Este martes, por ejemplo, los colaboradores de Espejo Público no dudaron en mostrar su opinión al respecto. "Es de ricos. Hay familias que viven con 250 o 300 euros al mes. Él puede poner el precio que quiera, pero esto es de ricos", señaló Ricky García.

"Yo le doy la razón. Si tú quieres pegarte un lujo, haces un esfuerzo", destacó otra de las colaboradoras. Sin embargo, un equipo del matinal preguntó a varios ciudadanos a pie de calle: "Me parece un vacile y una tomadura de pelo. Hay gente que gana eso", señaló uno de los vecinos de Madrid.

En redes también han tenido mucha repercusión las palabras de Muñoz. Y ha habido un tuit que destaca por encima de todos, escrito desde la cuenta de La Muralla de Ávila, conocido restaurante madrileño, que se ha estrenado en Twitter con un tremendo zasca al cocinero.

Por 365 euros, en la Muralla de Ávila te damos de comer, de beber, café, copa y puro y te llevamos a hombros a ver la final de la Champions a Estambul. pic.twitter.com/GIyIs0MPM9 — La Muralla de Ávila (@Muralla_Avila) August 30, 2022

"Por 365 euros, en La Muralla de Ávila te damos de comer, de beber, café, copa y puro y te llevamos a hombros a ver la final de la Champions a Estambul", han escrito junto a una captura con la noticia. Actualmente, tiene 32 mil 'me gusta' y se ha viralizado en internet.