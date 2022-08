Dabiz Muñoz, sobre el precio del menú de DiverXO: "Pagar 365 euros no es de ricos. Un Ferrari, sí"

Dabiz Muñoz está a punto de cumplir un año como Mejor Chef del Mundo. El cocinero español aspira a revalidar el título el próximo 20 de septiembre en la gala de The Best Chef Awards que se celebrará en Madrid, evento en el que será uno de los ponentes principales. Tras acabar unas largas y provechosas vacaciones en México, Muñoz afronta un nuevo curso en sus cuatro restaurantes, siendo DiverXO la joya de la corona.

Este establecimiento, que cuenta con tres estrellas Michelin es el cuarto mejor restaurante del mundo y propone a los comensales platos de comida creativa y muy golosa. Sin embargo, pese a ser un referente culinario, DiverXO llevaba perdiendo dinero durante 15 años, por lo que el precio de su menú degustación subió hasta los 365 euros en 2022.

"La decisión fue clara: si poniendo este precio en DiverXO no teníamos público, significaba que DiverXO no debía existir como existe en la actualidad, sería un restaurante irreal. Si al final yo tenía que poner el precio en 365 euros y la gente no quería venir es que entonces no había público y habría que cambiarlo, habría que cerrarlo, o habría que darle una vuelta", explicó Muñoz en Madrid Fusión defendiendo la subida precio.

Se trata del menú degustación más caro de España, un precio que, según el chef, no es para ricos tras ser preguntado en Vanity Fair Italia por si alta cocina es una experiencia reservada para ricos. "De ninguna manera. Gastar 365 euros no es una cosa de ricos. Un Ferrari, un hotel de cinco estrellas o un yate sí es para los ricos. Si ahorras parte de tu dinero durante unos meses puedes ir a cualquier restaurante del mundo. De hecho, te diré más: la buena comida es la experiencia de lujo más asequible que puedes tener hoy en día. ¿Sabes cuánto cuesta una entrada para un concierto de Harry Styles? De 300 a 600 euros. ¿Crees que todos los que van a verlo son ricos? Son personas normales que ahorran dinero porque quieren tener esa experiencia. Si vas a ver el Real Madrid - Juventus, una entrada comienza en 250 euros, y el fútbol ciertamente no es cosa de ricos. Son diferentes formas de ver las experiencias", explicó.

¿La vuelta de StreetXO a Londres?

Debido a la pandemia, Muñoz tuvo que cerrar uno de sus buques insignia: el restaurante StreetXO en Londres. No obstante, en la misma entrevista abre la puerta a su reapertura en el futuro.

"La pandemia fue un período dificilísimo para quien trabaja en la gastronomía. Nosotros tuvimos que cerrar StreetXO en Londres porque seguíamos pagando 45 mil libras de alquiler al mes, a pesar de que no podíamos trabajar. Fue muy duro, también porque llevábamos seis años abiertos y tuvimos mucho éxito. Por ello, estaremos de vuelta tan pronto como sea posible", explica.