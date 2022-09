Los 3 estrellas Michelin que han subido su precio en 2022: de DiverXO de Dabiz Muñoz a Aponiente de Ángel León

La polémica saltó cuando, a principios de 2022, las redes descubrieron que Dabiz Muñoz, el chef del restaurante DiverXO, había subido el precio de su menú degustación hasta los 365 euros. Esta cifra volvió a causar revuelo meses después cuando, en unas declaraciones aVanity Fair, el chef aseguró que "gastar 365 euros no es una cosa de ricos. Un Ferrari, un hotel de cinco estrellas o un yate sí es para los ricos. Si ahorras parte de tu dinero durante unos meses puedes ir a cualquier restaurante del mundo".

Pero DiverXO no es el único que ha subido sus precios. De hecho, diez de los once restaurantes españoles con tres estrellas Michelín han aumentado el precio de su menú degustación, cada uno en un porcentaje distinto.

La subida de precios no solo ha afectado a la más alta cocina; también los restaurantes de a pie han tomado medidas. El último informe de la asociación Hostelería de España, mostraba que los menús del día han pasado a costar de media 12,8 euros, un euro más que en 2016. La subida del precio en los alimentos y la energía ha afectado a la restauración, pero estas no son las únicas causas.

Del más caro al más barato

A comienzos de 2022, corrió la noticia de que Dabiz Muñoz había decidido subir el precio de su restaurante, DiverXO. El coste de su menú degustación, llamado 'La cocina de los cerdos voladores', subió un 46%, pasando de 250 a 365 euros. Esta decisión fue justificada por el chef, asegurando que favorecería a que su restaurante fuera "sostenible" y a "poder mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores", asegurando que, de esta forma, podrían evitar los dobles turnos de los empleados.

A pesar de esta subida, el restaurante, galardonado como número 4 en el ranking top 50 de The Worlds Best Restaurants, sigue completo y con lista de espera.

El segundo en la lista de los tres estrellas más caros es el restaurante de Martín Berasategui en Lasarte, Guipúzcoa. Su menú degustación era el más caro en 2021, con un precio de 290 euros. En los últimos meses se ha encarecido un 8,6% y ya cuesta 315 euros, aunque ahora es superado por el madrileño DiverXO.

También del imperio de Martín Berasategui, el Lasarte de Barcelona siguió a sus pares subiendo los precios. En 2021 ofrecía un menú degustación por 250 euros pero, en los últimos meses, ha subido hasta los 280, con una subida del 12%. Con este coste, el Lasarte se sitúa como el tercer menú más caro de los 3 estrellas en España. En su menú de mediodía, sin embargo, el precio se reduce hasta los 190€.

Martín Berasategui es el cocinero español con más Estrellas Michelin en territorio nacional Restaurante Martín Berasategui

En el caso del restaurante Aponiente, del chef Angel León, situado en el Puerto de Santa María, servía su menú degustación por 215 euros, siendo uno de los más económicos. Este año, el precio del Menú Planeta Aqua se ha encarecido en un 25,5%, ahora con un coste de 270 euros.

El chef Pedro Subijana, del restaurante Akelarre en San Sebastián, ofrecía en 2021 dos opciones de menú, por 240 euros cada una. En 2022, los comensales que elijan cualquiera de las dos opciones, el menú Aranori o el Bekarki, tendrán que pagar 270€, un 12,5% más que hace un año.

Pedro Subijana, el chef de Akellare Akelarre

Por un poco menos encontramos el menú degustación del Arzak de Donosti, del chef Juan Mari Arzak y su hija Elena. El menú, que ahora cuesta 260 euros, en 2021 tenía un precio de 242, un 7,4% menos.

Por el mismo precio podemos disfrutar del menú de Eneko Atxa en Azurmendi. En 2021 costaba 250 euros y a día de hoy, 260 euros. Estos diez euros de diferencia suponen una subida del 4% en el coste.

El Celler de Can Roca también ha decidido aumentar el precio de su propuesta gastronómica, con el objetivo de cuidar a la plantilla, sometida a interminables jornadas laborales. El restaurante de los hermanos Roca cuenta con dos menús degustación: el Clásico, que pasó de 190 euros a costar 215 (13% de aumento) y el Festival, que de 225 euros pasó a costar 250 euros, un 11% más.

En el ABaC, el restaurante del chef Jordi Cruz, ofrecía por 225 euros su menú en 2021. Ya el año pasado, el precio de la propuesta gastronómica de Cruz fue criticado en redes, ante lo que él respondía que "es un restaurante para ir a celebrar, no uno para ir todos los días" y aseguraba que "si lo comparamos con el precio de la luz no, no es caro”. En los últimos meses, el precio de su restaurante se ha encarecido un 11,1%, llegando hasta los 250 euros.

Cruz, chef de Abac, trabajando con su equipo. abacbarcelona.com

El Cenador de Amós, de Jesús Sánchez, disponía en 2021 de dos menús degustación distintos, uno con un precio de 190 euros y otro por 227. Actualmente esa oferta se ha reducido a un solo menú, el Menú Temporalidad, que tiene un precio de 237 euros.

El único triestrellado que ha mantenido su precio

De los once tres estrellas Michelín situados en territorio español, solo uno de ellos ha mantenido, de momento, el precio de su menú degustación. Se trata de Quique Dacosta Restaurante, en Denia (Alicante). Su Menú Cocinar Belleza, creado para esta temporada a partir de sus productos más icónicos y otros novedosos, mantiene el mismo precio desde el momento de su creación, 250 euros.

