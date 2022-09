La receta 'gourmet' y más sana de 'fish and chips' que la reina Isabel II comía cada viernes

Receta: Pescado con patatas fritas Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:20 Tiempo cocción: 00:20 Tiempo total: 00:40 Ficha Técnica Dificultad media Tiempo 40 minutos Raciones 2 Calorías 645 kcal

El pescado con patatas fritas es el plato más conocido de la gastronomía inglesa. Tradicionalmente, ha sido muy consumido por la clase obrera en Inglaterra, como consecuencia del rápido desarrollo de la pesca y el desarrollo de líneas de ferrocarril durante el siglo XIX.

Y este sencillo y económico plato también ha llegado hasta la realeza, aunque en su versión más gourmet. Los fish and chips formaban parte del menú real todos los viernes, como plato principal en el almuerzo o lunch. La reina adoraba esta combinación e incluso la servía cuando tenía invitados, algunos de tan alto nivel como presidentes, primeros ministros o ministros.

Todo esto lo podemos saber gracias a los chefs de alto nivel que, durante años, han servido a la Familia Real Británica. Uno de ellos, el chef Darren McGrady, ha desvelado cuál era la forma en la que preparaba fish and chips para la reina. McGrady fue chef personal de Isabel II durante once años, sirviendo también a los príncipes William y Harry y a la princesa Diana, entre otros.

Este plato se suele comer fuera de casa, en pequeños restaurantes con aberturas en los laterales para pedir, take out. No es usual hacerlo en casa, pero si quieres probar una versión algo más saludable que las que se encuentran en puestos callejeros, la receta favorita de la reina es la opción perfecta.

Pescado con patatas fritas Ingredientes 2 filetes de bacalao. 4 patatas medianas. 100g de harina. 2 huevos enteros. Pan rallado. 4 yemas de huevo. 100g de mantequilla, posteriormente derretida. Zumo de limón. Estragón. Sal y pimienta. Aceite vegetal para freír (opcional).

Elaboración Pelamos y cortamos las patatas. La reina las preferías cortadas en rectángulos perfectos, todas iguales. Nosotros podemos cortarlos como prefiramos. Condimentamos el bacalao crudo con sal y pimienta. En un bol ponemos harina y en otro pan rallado o panko. En un tercer bol mezclamos huevo batido con mantequilla previamente derretida. Empanamos el bacalao, pasándolo primero por harina, luego por la mezcla de huevo batido y mantequilla derretida y, finalmente, por el pan rallado. Con el horno precalentado a 200 ºC, introducimos el pescado empanado en una bandeja apta. Dejamos el bacalao horneando durante aproximadamente 10 minutos. Mientras tanto, cocinamos la salsa holandesa. Batimos las yemas de huevo. Calentamos las yemas al baño maría durante unos minutos. Cuando estén calientes, antes de que lleguen a cuajar, las sacamos del fuego. Sin parar de batir, vamos añadiendo poco a poco mantequilla derretida. Mientras va espesando, vamos añadiendo jugo de limón, el estragón, la sal y la pimienta. La salsa ya estaría hecha. Cuando estemos a punto de sacar el bacalao del horno, hacemos las patatas fritas, en freidora, en una sartén o incluso en un 'airfryer' si tenemos. Dejamos freír las patatas durante unos cuatro minutos, hasta que estén doradas. Las sacamos y las secamos el aceite sobrante con un papel de cocina. Servimos el pescado y las patatas y las decoramos con la salsa holandesa.

